Mes tyre edhe Italia/ Parajsat fiskale, vende ku të pasurit përfitojnë më shumë lehtësime tatimore?

Qeveritë europiane po përballen me kufizime buxhetore. Rritja e dobët, tronditjet tregtare dhe plakja e popullsisë vazhdojnë të godasin arkën shtetërore, ndërsa vendet po përpiqen gjithashtu të rrisin shpenzimet e mbrojtjes. Në këtë sfond, vendet europiane po konkurrojnë për të tërhequr dhe mbajtur të pasurit, të etur për investime dhe të ardhura tatimore që mund të sjellin.

Italia Italia është një destinacion popullor për emigrantët jo vetëm për kulturën dhe klimën e saj, por edhe për shkak të lehtësirave tatimore. Në pamje të parë, vendi ka taksa relativisht të larta mbi të ardhurat personale dhe të korporatave, megjithëse ka stimuj tatimorë në dispozicion për të huajt.

Një nga më të njohurit është regjimi i tij i taksës së sheshtë, i cili u lejon individëve të pasur të paguajnë një shumë fikse për të gjitha të ardhurat me burim të huaj. Kjo pavarësisht nga shuma e fituar. Tarifa fikse vjetore është rritur së fundmi në 200,000 €, nga 100,000 € që ishte më parë. Avantazhi është i disponueshëm deri në 15 vjet dhe është gjithashtu i hapur vetëm për ata që nuk kanë qenë banorë tatimorë në Itali për të paktën 9 nga 10 vitet e fundit. Duke pasur parasysh koston e taksës së sheshtë, është interesante vetëm për individët me pasuri neto shumë të lartë.

Zvicra Zvicra gjithashtu ka një lloj skeme të shumës së plotë (forfait fiscal), megjithëse shteti zviceran pretendoi vitin e kaluar se më pak se 0.1% e taksapaguesve të saj u ngarkuan duke përdorur këtë metodë. Mënyra se si funksionon është se, në vend që të mbledhin tarifa bazuar në të ardhura ose pasuri, disa rajone zvicerane llogarisin një normë bazuar në shpenzimet e një individi. Ndërsa skema e shumës së plotë mund të jetë interesante për super të pasurit, shteti ka vendosur një bazë minimale tatimore.

Kjo është shifra më e lartë nga dy shifra: ose shtatë herë më e lartë se qiraja juaj vjetore ose vlera e qirasë së pronës suaj kryesore, ose më e lartë se 429,100 CHF (rreth 455,000 €) – që nga viti 2024. Këto pragje zbatohen në nivel federal, megjithëse rajone specifike mund ta rrisin shumën minimale.

Ju keni të drejtë për pagesën fiskale të paracaktuar nëse nuk keni shtetësi zvicerane dhe nëse vini të jetoni në vend për herë të parë – ose pas një mungese prej 10 ose më shumë vitesh. Përfituesve gjithashtu u ndalohet të punësohen ose të drejtojnë një biznes në Zvicër. Kjo do të thotë se skema synon të joshë një numër të vogël emigrantësh të pasur që kanë të ardhura pasive.

Portugalia Përfitimet tatimore janë bërë një temë polemike në Portugali për shkak të kostos së lartë të jetesës, e cila është nxitur pjesërisht nga mbërritja e të huajve të pasur. Megjithatë, pas zvogëlimit të përfitimeve në vitin 2023, qeveria portugeze tani ka rikthyer lehtësimet tatimore për emigrantët (Rezidenca Jo-Zakonore 2.0).

Në veçanti, kjo tërhoqi një numër të madh pensionistësh, të cilët vendosën të zhvendoseshin në Portugali dhe të mos paguanin taksë mbi të ardhurat mbi të ardhurat e tyre nga pensionet e huaja. Për ata që gjeneronin të ardhura në Portugali, aktivitete specifike tatoheshin me një normë të favorshme prej 20%.

Përveçse i bezdisi vendasit, sistemi i NHR-së shkaktoi kritika nga shtetet nordike, të cilat po vëzhgonin një eksod të qytetarëve të tyre të moshuar. Finlanda dhe Suedia bënë kërkesa zyrtare për të ndryshuar rregullat e tyre të traktatit të taksës së dyfishtë me Portugalinë.

Kjo do t’u lejonte atyre të vendosnin taksa mbi pensionet e emigrantëve të tyre migrues. Në përgjigje të presionit, Portugalia tani ka ndryshuar lehtësimet e saj tatimore për t’u përqendruar te njerëzit me arsim që mund të kontribuojnë vërtet në ekonominë portugeze.

Sipas rregullave të NHR 2.0, profesionistët e kualifikuar mund të sigurojnë një normë tatimi mbi të ardhurat personale prej 20% për 10 vjet rresht, së bashku me ulje të taksave mbi burime të caktuara të të ardhurave të huaja. Pensionet e huaja përjashtohen nga ky përjashtim, që do të thotë se ato janë plotësisht të tatueshme sipas normave standarde.

Kompani fiktive (guace) Një mënyrë tjetër që individët e pasur mund të gëzojnë norma të ulëta efektive tatimore është përmes përdorimit të kompanive fiktive, sipas Observatorit Tatimor të BE-së. Organi vëren se këto firma janë “në një zonë gri midis shmangies dhe evazionit” në kuptimin që ato janë të dizajnuara për të shmangur tatimin mbi të ardhurat.

Individët që strehojnë asetet në këtë mënyrë vendosin ta vendosin pasurinë e tyre në emër të një kompanie që kontrollojnë, në vend që ta klasifikojnë atë si të ardhura personale. Një tipar kryesor i një kompanie fiktive është se ajo nuk ka operacione aktive biznesi.

Tërheqjet nga kompania tatohen me norma normale, megjithëse tatimpaguesi mund ta fshehë tepricën në firmën mbajtëse. Ngritja e një strukture të tillë është veçanërisht fitimprurëse në vendet ku norma e taksës së korporatave është e ulët.

Vendet interesante janë, pra, Irlanda (12.5%), Hungaria (9%), Bullgaria (10%) dhe Qiproja (12.5%). Ndërsa OECD ka punuar me shtetet anëtare për të futur një normë minimale globale të taksës së korporatave prej 15%, kjo vlen vetëm për firmat që fitojnë më shumë se 750 milionë euro. Më shumë se 140 vende e kanë nënshkruar marrëveshjen, por zbatimi është ende një punë në zhvillim e sipër.

Një parajsë tatimore për një person nuk është parajsë për të gjithë Planifikimi tatimor nuk mund të sillet thjesht rreth një ose dy llojeve të normave, por përkundrazi duhet të merren në konsideratë një mori faktorësh, thonë ekspertët. Tarifat që duhen mbajtur mend përfshijnë taksat mbi të ardhurat personale dhe të korporatave, fitimet kapitale, trashëgiminë dhe pasurinë – si dhe tarifat e sigurimeve shoqërore.

Përveç vendeve të listuara më sipër, vende të tilla si Malta dhe Monako mund të konsiderohen të gjitha me avantazhe fiskale, por gjithçka varet nga natyra e të ardhurave të dikujt. Në disa raste, kjo do të thotë që edhe zonat me taksa të larta si Belgjika mund të quhen parajsa. Ndërsa OECD vazhdon përpjekjet për të rritur taksën e korporatave, ende nuk është parë nëse kjo do të inkurajojë bisedat rreth normave të tjera dhe do të zvogëlojë lehtësimet tatimore.

Kombësitë e joshjes së të huajve të pasur janë një pyetje që vazhdon të dominojë debatet politike, me shtytjen dhe tërheqjen që do të vazhdojë.