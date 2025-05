Ankth nga profecia e frikshme e luftës që po qarkullon në Evropë

Europë- Një Luftë e Tretë Botërore shkatërruese mund të shpërthejë brenda dhjetë viteve të ardhshme , për shkak të tensioneve në rritje me Rusinë. Ky është bindja e shumë amerikanëve dhe evropianëve, e cila doli në pah falë një sondazhi të kryer disa ditë para festimeve për përfundimin e konfliktit të dytë global në Kontinentin e Vjetër. Midis 41% dhe 55% e njerëzve të anketuar në Francë, Gjermani, Itali, Mbretërinë e Bashkuar dhe Spanjë besojnë se një luftë tjetër botërore do të fillojë brenda pesë deri në dhjetë viteve të ardhshme, një pikëpamje që ndahet nga 45% e qytetarëve amerikanë . Shumica (68% me 76%) presin që ky konflikt të përfshijë armë bërthamore , dhe midis 57% dhe 73% thanë se do të çonte në humbje shumë më të mëdha sesa lufta gjashtëvjeçare kundër nazizmit. Shumë njerëz kanë shprehur gjithashtu besimin e tyre se kjo do të çojë në vrasjen e shumicës së banorëve të tokës.

Shkaqet kryesore

Shumica e njerëzve të përfshirë në anketë, nga 66% e italianëve deri në 89% të anglezëve, thanë se ishin të sigurt se vendi i tyre do të përfshihej në këtë luftë, por besimi i tyre se forcat e tyre të armatosura përkatëse do të ishin në gjendje t’i mbronin ato ishte shumë i ulët . Anasjelltas, 71% e amerikanëve besojnë në fuqinë e ushtrisë së tyre. Sa i përket shkaqeve të konfliktit, Rusia dhe terrorizmi islamik u theksuan si dy kryesoret. Megjithatë, shumë evropianë, veçanërisht në Spanjë (58%), Francë (53%) dhe Gjermani (55%), gjithashtu treguan marrëdhëniet e tensionuara me Shtetet e Bashkuara si një kërcënim të mundshëm për paqen në kontinent. Krimet e luftës

Duke parë prapa, shumica e qytetarëve nga vendet e përfshira në Luftën e Dytë Botërore , dhe veçanërisht të rinjtë, thanë se kishin njohuri të mira për atë që ndodhi dhe kishin mësuar shumë rreth saj gjatë viteve të shkollës. Përqindje shumë të larta të të anketuarve (midis 72% dhe 87%) thanë se ngjarjet që çuan në konflikt janë ende të rëndësishme sot. Për më tepër, 52% e amerikanëve shprehën besimin se krime të ngjashme me ato të kryera nga nazistët mund të ndodhnin në Shtetet e Bashkuara gjatë jetës së tyre. Një vizion që ndahet nga një përqindje e mirë e evropianëve në lidhje me vendet e tyre përkatëse (më e ulëta është Spanja, me 31%).

Parandalimi

46 përqind e gjermanëve që morën pjesë në anketë thanë se ishin të kënaqur me mënyrën se si Gjermania e ka trajtuar atë që ndodhi gjatë luftës nga viti 1945 deri më sot. Por 47% besojnë se kombi është “tepër i shqetësuar me të kaluarën e tij naziste”, duke e penguar atë të veprojë me forcë të mjaftueshme në krizat më të fundit. Sa i përket ruajtjes së paqes gjatë tetëdhjetë viteve të fundit, shumica e qytetarëve të gjashtë vendeve të NATO-s e kanë përmendur bllokun atlantik si institucionin që kontribuoi më shumë në shmangien e një konflikti të ri. Një përqindje e mirë njohu gjithashtu “kontributin diskret” të OKB-së. Së fundmi, një shumicë më e ngushtë e konsideron dobinë e Bashkimit Evropian në parandalimin e luftës, edhe pse ky ishte pikërisht një nga objektivat që, në atë kohë, kishte çuar në krijimin e tij.

Vatrat e luftës

Sipas analizave të shumë ekspertëve ndërkombëtarë dhe zhvillimeve aktuale gjeopolitike, Lufta e Tretë Botërore ka të ngjarë të shpërthejë në ndonjë nga pikat më të nxehta të tensionit global, ku interesat e fuqive të mëdha përplasen drejtpërdrejt. Një nga skenarët më të përmendur është fronti lindor i Evropës, veçanërisht në rajonin e Balltikut ose Ukrainës, ku përplasja midis NATO-s dhe Rusisë mund të marrë përmasa të pakontrollueshme. Gjithashtu, një konflikt i mundshëm mund të lindë në rajonin e Paqësorit, ku rritja e ndikimit të Kinës dhe tensionet me Tajvanin po ngjallin shqetësim të madh në Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj. Në të njëjtën kohë, Lindja e Mesme mbetet një fuçi baruti, ku përplasjet midis Iranit, Izraelit dhe vendeve arabe mund të përshkallëzohen dhe të përfshijnë fuqitë botërore. Në të gjitha këto zona, një incident i vogël mund të shërbejë si shkëndijë për një konflikt global.