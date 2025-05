dev.al feston 15-vjetorin – një dekadë e gjysmë përkushtim ndaj inovacionit dhe korrektësisë

dev.al festoi 15-vjetorin e krijimit të saj me një event ku ishin të ftuar bashkëpunëtorë, klientë dhe miq të kompanisë.

Nga një ëndërr e nisur me buxhet pothuajse zero, në një treg të dominuar nga operatorë të fuqishëm, dev.al ka arritur në këto 15 vjet të shndërrohet në një nga protagonistët kryesorë të tregut ICT shqiptar.

Që prej fillimeve të saj, dev.al i ka qëndruar fort vlerave mbi të cilat është themeluar: cilësia, korrektësia dhe profesionalizmi. Tri shtyllat bazë mbi të cilat janë krijuar të gjitha produket inovative softuerike të dev, duke e kthyer kështu në një nga operatorët më të besueshëm të tregut të teknologjisë në Shqipëri.

Prej 15 vitesh, dev.al ka ofruar shërbime dhe produkte të shumëkërkuara për bizneset shqiptare dhe jo vetëm. Këto zgjidhje kanë ripërcaktuar standartin e zhvillimit të produkteve softuerike dhe kanë sjellë shërbime, që me pas janë kthyer në domosdoshmeri për shumë operatorë të tregut.

"Ajo ku jemi investuar më shumë në këto vite, ka qenë krijimi i besimit, nëpërmjet korrektësisë dhe impenjimit maksimal për të përmbushur ato që kemi marrë përsipër. Qëllimi ynë primar ka qenë përherë që ajo që ndërtojmë të japë rezultatin e kërkuar, pavarësisht rrethanave. Arritja më e madhe në këto vite, për të cilën jam i lumtur, është krijimi i produkteve. Ne sot kemi produktet tona, dhe për mua ky duhet të jetë qëllimi i të gjithë tregut të inovacionit në Shqipëri" – u shpreh Igli Gjelishti, themeluesi i dev.al gjatë fjalës së tij në këtë aktivitet.

Gjatë mbremjes, një rendësi e veçantë iu kushtua kontributit që dev.al ka dhënë në treg për promovimin e të rinjve të talentuar. Janë dhjetëra të rinj gjatë këtyre viteve, që kanë hedhur hapat e para të karrierë së tyre në dev, nëpërmjet programeve të internshipit. Disa prej tyre, që ende pas shumë vitesh vijojnë të jenë pjesë e dev.al, dhanë dëshmitë e tyre për këtë.

Ky përvjetor e gjen dev.al në një pozicion udhëheqës në treg dhe me zhvillime strategjike shumë të rëndëshishme përpara. Me 4 produkte të konsoliduara në treg, të përdorura nga mbi 23,000 biznese që mbulojne pika kyçe të aktivitetit të tyre si menaxhimi i shitjeve me devPOS; i financave me devBooks; i burimeve njerëzore me devHR apo edhe i të gjithë aktivitetit të hoteleve dhe strukturave akomoduese, me devPMS.

Për të plotësuar gamën e plotë të shërbimeve edhe me ofrimin e mundësisë së pranimit të pagesave dhe menaxhimit të financave, dev.al investoi vitin e shkuar në blerjen e kuotës kontrolluese të Rubicon, një institucion financiar i parasë elektronike i cili nëpërmjet platformës së tij Pago, në bashkëpunim me produktet dev, është duke sjellë për tregun zgjidhje me një potencial të jashtëzakonshëm.

Si u themelua dev.al dhe cili është vizioni i kompanisë?

dev.al lindi në vitin 2010, si një ide dhe nevojë e themeluesit të saj, i cili vinte me një eksperiencë 10 vjeçare, 8 prej të cilave të kaluara në tempullin e teknologjisë së asaj kohe, Top Channel.

Kompania pati një rritje graduale duke investuar fillimisht në besueshmëri dhe korrektësi, e në vijim në burimet njerëzore.

Sot dev.al ka një ekip të përkushtuar prej 95 profesionistësh ndër më të kualifikuarit dhe ceritifkuarit në treg, dhe një fokus të pandërprerë në inovacion, me synim kriminin e zgjidhjeve teknologjike që transformojnë mënyrën si funksionojnë bizneset dhe kontribuojnë në përparimin e tregut shqiptar dhe rajonal.

Portofoli i Produkteve

dev.al ofrojn një gamë të gjerë zgjidhjesh teknologjike që ndihmojnë bizneset të rrisin efikasitetin dhe të thjeshtojnë proceset e tyre:

– devPOS: Një sistem i certifikuar për fiskalizim, i përdorur nga mbi 23,000 biznese në Shqipëri. devPOS është zgjidhja më e përdorur në treg, midis 53 alternativave

– devBooks: Një platformë moderne dhe e sigurt për kontabilitetin, e integruar plotësisht me devPOS për një menaxhim financiar të thjeshtë dhe të besueshëm.

– devPMS: Një sistem për menaxhimin e hoteleve dhe strukturave akomoduese, që ndihmon operatorët të menaxhojnë aktivitetet e tyre me sukses.

– devHR: Një zgjidhje e avancuar për menaxhimin e burimeve njerëzore, që ndihmon subjektet të organizojnë dhe përmirësojnë proceset e tyre.

Si po përfitojnë bizneset nga ekspertiza e dev.al?

dev.al ka arritur të ndërthurë me sukses teknologjinë me korrektësinë e profesionalizmin ndaj klientëve të saj. Kjo është edhe arsyeja pse eventi i këtij 15-vjetori ka qenë kaq monumental për dev.al.

Ky përvjetor jubilar ka shënuar për kompaninë një moment reflektimi mbi rrugëtimin e saj, sfidat që ka hasur – sidomos gjatë periudhës së Covid – dhe sukseset e arritura. Duke qenë një sektor delikat por konkurrues, ekspertiza e dev.al ka sjellë ndryshime thelbësore tek shumë biznese shqiptare.

Zgjidhja që ka sjellë devPOS ka qenë një thjeshtësim i domosdoshëm, jo vetëm i proceseve të të brendshme të bizneseve, por edhe një siguri në zbatimin e detyrimeve ligjore.

Kombinimi i devPOS me devBooks, zgjidhja më e avancuar për kontabilistët, sjell nje zgjidhje të i integruar që mbështet rritjen, transparencën dhe besueshmërinë në menaxhimin financiar të çdo biznesi duke reduktuar punën e dyfishtë dhe proceset manuale.

Në një kohë kur turizmi në Shqipëri po thyen rekorde vit pas viti, hotelet dhe strukturat akomoduese kanë nevojë për një zgjidhje optimale për menaxhimin e aktivitetit të tyre. devPMS është krijuar për këtë qëllim dhe mundëson menaxhimin e të gjitha proceseve, duke përfshirë menaxhimin dhe sinkronizimin e rezervimeve në kanale të ndryshme, ofrimin e mundësisë për rezervim online nga website i hotelit, menaxhimin e klientëve, raporte financiare, etj.

Falë integrimit me devPOS, devPMS ofron menaxhim të plotë të faturimit dhe më tej falë integrimit me devBooks, lehtëson proceset e kontabilitetit. Nderkohë, integrimi me Pago, ofron mundësinë e pagesave online për rezervime nga e gjithë bota.

I fundit, por jo më pak i rëndësishëm, devHR mundëson për të gjithë bizneset e mesme dhe të mëdha, menaxhimin e burimeve njerëzore, duke nisur nga rekrutimi, hartimi i kontratave, dosja digjitale e pnonjësit, llogaritja e pagave dhe shpërblimeve, menaxhimi i kohës, etj.

Çdo biznes, i çdo lloj kategorie apo madhësie, përfiton nga ekspertiza dhe zgjidhjet teknologjike të ofruara nga dev.al, pikërisht sepse ato janë të ndërtuara me qëllimin për të thjeshtuar, optimizuar dhe modernizuar çdo aspekt të funksionimit të një organizate — nga menaxhimi financiar, operativ dhe njerëzor, deri te përputhshmëria ligjore dhe përvoja e klientit.

Festimi i 15 vjetorit

Festimet për këtë përvjetor jubilar u mbajtën në hotel Plaza, në sallën Geraldina. Me një mbledhje intime të punonjësve, klientëve dhe partnerëve më të ngushtë të industrisë, u vlerësua kontributi i tyre i paçmuar në rritjen dhe zhvillimin e kompanisë ndër vite.

Në fjalën përshëndetëse, themeluesi dhe drejtuesi i dev.al, Igli Gjelishti theksoi rëndësinë e bashkëpunimit afatgjatë, përkushtimit profesional dhe vizionit të përbashkët që ka ndihmuar në ndërtimin dhe rritjen e kësaj kompanie.

Atmosfera festive u shoqërua me prezantime e fjalime emocionuese nga punonjësit më kyç të kompanisë, ndarje eksperiencash, si dhe një koktej rasti e muzikë live që krijoi hapësirë për rrjetëzim, argëtim dhe reflektim mbi rrugëtimin e deritanishëm të dev.al.

Ky përvjetor nuk ishte vetëm një pikë kthesë për të festuar të kaluarën, por edhe një moment frymëzimi për të ardhmen, me synime të qarta për zgjerim, inovacion dhe qëndrueshmëri në shërbim të klientëve të dev.al dhe vendit ku jetojmë.

E ardhmja e dev.al

dev.al synon dhe premton që do vijojë të ketë një rol protagonist në tregun ICT, duke pasur përherë në fokus plotësimin e nevojave të klientit nëpërmjet inovacionit, pa lënë mënjanë garantimin e kushteve optimale për profesionistët e fushës që të vijojnë të punojnë e të rriten profesionalisht në Shqipëri.