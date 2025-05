Drogë me postë, kapen në flagrancë dy të rinjtë në Vorë! Emra

Dy të rinj kanë rënë në prangat e policisë së Tiranës pasi akuzohen se trafikonin lëndë narkotike nga SHBA drejt vendit tonë, nëpërmjet postës me qëllim shitjen.

Në pranga kanë rënë shtetasit Kevin Qorpasha,24 vjeç dhe Dion Hoxha 22 vjeç, të dy banues në Tiranë.

Policia bën me dije se dy të rinjtë u kapën, sapo morën pakon me 1 kg e 52 g Cannabis me përqindje të lartë THC,në një degë postare në Vorë.

Njoftimi i policisë:

Në vijim të aksioneve policore intensive,me fokus goditjen e rasteve të trafikimit të lëndës narkotike Cannabis Sativa me përqindje të lartë THC, nga ShBA, me qëllim shitjen në vendin tonë, Seksioni për Hetimin e Narkotikëve, në drejtimin e Prokurorisë dhe në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale,Komisariatin e Policisë Rinas dhe Filialin Qendra Tranzite e Postës Shqiptare,f inalizoi operacionin “Pako 5”.

Gjatë operacionit u arrestuan në flagrancë shtetasit K. Q.,24 vjeç dhe D. H.,22 vjeç,të dy banues në Tiranë.

Ata u kapën në flagrancë, menjëherë pasi morën në një degë postare në Vorë, një pako me 1 kg e 52 g Cannabis me përqindje të lartë THC, të trafikuar nga ShBA, me qëllim shitjen në Shqipëri”, njoftojnë uniformat blu.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.