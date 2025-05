Kardinalët rikthehen sot në Kapelën Sistine për 4 votime të reja për të zgjedhur Papën

Kardinalët e përfshirë në konklavën sekrete në Vatikan do të rikthehen sërish sot në mëngjes në Kapelën Sistine, për të vijuar me votimet që do të përcaktojnë Papaën e ardhshëm.

Dita e parë e konklavës përfundoi pa një vendim. Tymi i zi që doli nga oxhaku i Kapelës Sistine tregoi qartë se nuk është arritur konsensus për zgjedhjen e Papës.

Procesi i votimit do të vazhdojë gjatë gjithë ditës, me katër raunde të planifikuara: dy në mëngjes dhe dy në orët e pasdites.

Votimi i parë nis në orën 10:30, i ndjekur nga një i dytë rreth orës 12:00.

Pas një pushimi për drekë, dy votime të tjera janë parashikuar rreth orës 17:30 dhe 19:00.

Megjithatë, tym nuk ka për çdo votim individual. Në mëngjes dhe pasdite, tymi del vetëm pas përfundimit të dy votimeve të njëpasnjëshme. Tym i bardhë do të sinjalizojë vetëm zgjedhjen e Papës së ri. Deri atëherë, bota mbetet në pritje.