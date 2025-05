FIER – Në tubimin përmbyllës elektoral të mbajtur në sheshin qendror të Fierit, kryetari i Partisë Socialiste dhe kryeministri aktual Edi Rama dha një mesazh të fortë dhe të zgjeruar për votuesit, duke e cilësuar 11 majin si një ditë vendimtare për të ardhmen europiane të vendit. Ai e quajti Fierin “kryeqytetin e socialistëve” dhe e krahasoi me një “det kuq e zi”, duke theksuar rëndësinë e këtij qyteti në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve.

Nga plagët urbane, tek krenaria kombëtare

Rama bëri një përshkrim të gjatë të transformimit që, sipas tij, ka ndodhur në Fier dhe në mbarë Shqipërinë gjatë qeverisjes së tij. Ai përmendi pastrimin e lumit Gjanica si simbol të kësaj rilindjeje, duke thënë se një plagë urbane u kthye në një kartolinë krenarie. “Ashtu siç e kthyem Gjanicën në një vlerë, ne kemi transformuar gjithë organizmin e Shqipërisë,” tha ai.

Në vijim, kryeministri theksoi se Shqipëria ka fituar dinjitet në arenën ndërkombëtare dhe se sot qytetarët shqiptarë nuk ndihen më të turpëruar të thonë se janë nga Shqipëria. “Sot flamuri kuq e zi valëvitet përkrah flamujve të tjerë europianë,” – tha Rama, duke e cilësuar këtë si një nga arritjet më të mëdha të këtyre viteve.

Fitorja si mision kombëtar dhe europian

Në fjalimin e tij, Rama tha se zgjedhjet e 11 majit nuk janë vetëm për të marrë një mandat tjetër apo për të formuar një qeveri të re, por janë një hap vendimtar drejt anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian. “Pasaporta europiane është identiteti i ri i shqiptarëve,” – deklaroi ai, duke shtuar se prindërit duhet të votojnë për të ardhmen e fëmijëve të tyre dhe për realizimin e ëndrrës së kahershme “ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa.”

Ai shtoi se nëse PS fiton me shumicën më të madhe ndonjëherë, Shqipëria do të jetë në gjendje të mbyllë negociatat me BE deri në vitin 2027. “Ky është treni i historisë dhe Shqipëria nuk mund ta humbasë më këtë tren,” – u shpreh ai me tone të forta.

Kritika të ashpra për opozitën dhe “kënetën politike”

Në pjesën e fundit të fjalimit, Rama kaloi në sulme të drejtpërdrejta ndaj opozitës, duke përdorur një gjuhë të ashpër. Ai e quajti përfaqësuesin e opozitës në Fier si “gazi i botës” dhe e përshkroi opozitën si një “kënetë” e cila po përpiqet të përfaqësojë qytetin me figura që, sipas tij, nuk kanë as moral as dinjitet.

Në mënyrë metaforike, Rama tregoi edhe një fabul popullore për të ilustruar idenë e një “plaku të rrjedhur” që nuk di më të artikulojë idetë dhe që, sipas tij, ka marrë peng opozitën për interesa personale. Ai përsëriti se “një herë të tretë nuk ka” për këta individë dhe se vendi nuk ka më asnjë minutë për të humbur me konflikte dhe nostalgji politike.

Ftesa për bashkim dhe përfshirje rinore

Duke përmbyllur fjalën, Rama i bëri thirrje të gjithë votuesve, përfshirë edhe ata të pavendosur, që të shohin përtej partive dhe simpative dhe të mendojnë për fëmijët e tyre. Ai theksoi se kjo është një betejë për të ardhmen dhe jo për partinë.

“Duhet të krijojmë shumicën më të madhe ndonjëherë për t’i dhënë Shqipërisë fuqinë më të madhe ndonjëherë për të negociuar marrëveshjen me Europën,” – përfundoi ai.

Tubimi u mbyll me një atmosferë festive, ku kryeministri Rama thirri reperin Noizy në skenë për të performuar me të, si një mesazh për bashkimin mes brezave dhe përfshirjen e të rinjve në këtë proces politik.

“Dhe tani duke qenë se kur vij në këto takime, sa herë jam vetëm ma varin dhe adoleshentet, votuesit e parë. Kur jam me Noizyn, ata ia varin vetëm Noizit, unë dua ta thërras Noizyn të vijë këtu me mua. Ngrijini këto flamuj edhe Noizy, hajde këndojmë bashkë.” /noa.al