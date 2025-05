Detaje nga vrasja në Has. Autori ishte kthyer sot nga Anglia. Qëlloi 8 herë me plumba 34-vjeçarin

Detaje të reja janë zbardhur në lidhje me ngjarjen e ndodhur në Has, ku Ylber Jaku ka qëlluar me 8 plumba Reshit Sallahun.

Viktima ka qenë në automjetin e tij në momentin e atentatit, duke shkaktuar edhe përplasjen me një kanal anësor të rrugës, më pas ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Autori Ylber Jaku ka qenë në Angli dhe sot është kthyer në Has.

Ngjarja ka ndodhur pasditen e sotme në fshatin Pla, teksa shkak dyshohet se është një konflikt pronësie dhe hakmarrje. Autori dyshohet se e ka pritur viktimën disa metra nga shtëpia sa po ka zbritur nga mjeti dhe e ka qëlluar duke i marrë jetën.