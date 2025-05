Pamje nga ngjarja ku u shua një djalë i ri. Dalin detajet, motra kishte goditur me shkop prindërit e të dyshuarit

Detaje të reja nga ngjarja e rëndë që ndodhi sot në Has, motra e djalit që humbi jetën, dyshohet se një ditë më parë ishte përplasur me prindërit e të dyshuarit dhe i kishte qëlluar ata me një shkop. Një konflikt që nisi dje me dajak dhe përfundoi sot me vdekjen e të riut.

Sherri me sende të forta mes familjes Sallahu dhe Jaku ndodhi për motive pronësie.

Hetimet sugjerojnë se sot, autori i dyshuar, Ylber Jaku, 41 vjeç, i zuri pritë afër banesës, 34 vjeçarit Reshit Sallaku, në fshatin Plan në Has.

Sot policia e arrestoi 21-vjeçaren, motrën e viktimës, por konfliktin mbeti i hapur, duke mos u parandaluar ngjarja tragjike

Çfarë ndodhi dje në Pla

Në fshatin Pla, janë konfliktuar për motive pronësie, shtetasi Rr. S. dhe familjarë të tij me shtetasin shtetasin A . J. dhe familjarë të tij.

Si pasojë e konfliktit janë dëmtuar shtetasi A. J. dhe bashkëshortja e tij, shtetasja V. J., të cilën po marrin mjekim në spitalin e Hasit.

Shtetasit e përfshirë në konflikt janë shoqëruar në Komisariat, për veprime procedurale, tha dje policia.

Si precipitoi ngjarja sot

Në vijim të informacionit të dhënë dje, për një konflikt për motive pronësie në fshatin Pla, policia tha sot se në vijim të veprimeve hetimore për këtë rast, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Has arrestuan në flagrancë shtetasen:

A. S., 21 vjeçe, banuese në fshatin Pla, për veprat penale “Plagosja e rëndë me dashje” dhe “Plagosja e lehtë me dashje”.

Nga veprimet hetimore dyshohet se gjatë konfliktit për motive pronësie, kjo shtetase ka goditur me mjete të forta, shtetasit A. J., 65 vjeç dhe V. J., 60 vjeçe (bashkëshortë).

Shtetasi A. J. mori mjekim dhe është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa shtetasja V. J. vijon të jetë në kujdesin e mjekëve.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Kukës, për veprime të mëtejshme. /noa.al

Foto: Top Channel