Joe Biden sulmon Donald Trump se ‘po i bën qejfin’ Rusisë: ‘Evropa mund të humbë besueshmërinë e SHBA-së’!

SHBA- Joe Biden akuzoi Donald Trump për “paqësim modern” në qëndrimin e tij ndaj Rusisë dhe shprehu frikën se Evropa mund të “humbë besimin në Shtetet e Bashkuara”. Këto deklarata u bënë gjatë intervistës së tij të parë pas largimit nga Shtëpia e Bardhë në janar.

Duke folur për BBC-në nga Delaware, ku fuqitë aleate po përkujtojnë 80-vjetorin e përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, Biden vuri në dukje se Presidenti rus Vladimir Putin “beson se Rusia ka të drejta historike në Ukrainë”.

“Ata që besojnë se Putini do të ndalonte veprimet e tij agresive nëse Kievi do të tërhiqej dhe do të lëshonte territor, siç sugjeroi së fundmi Trump, thjesht po e mashtrojnë veten”, theksoi ai.

Dyshime për besueshmërinë e SHBA-së

Ish-presidenti paralajmëroi se qëndrimi i Trump mund të çojë në një përçarje serioze në marrëdhëniet transatlantike, me Evropën që po humbet besimin në udhëheqjen amerikane.

“Shqetësohem se aleatët tanë do të fillojnë të pyesin veten: ‘A mund të mbështetem te Shtetet e Bashkuara? A do të jenë aty kur të më duhen?’”, tha ai, duke shtuar se një zhvillim i tillë mund ta ndryshojë rrënjësisht historinë moderne të botës.

Në një intervistë me Nick Robinson, Biden e përshkroi takimin e Trump me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky në Zyrën Ovale si “nën nivelin e Amerikës”, duke theksuar se momente të tilla nuk janë në përputhje me vlerat dhe prestigjin e Shteteve të Bashkuara.

Në të njëjtën kohë, Biden dënoi deklaratat e fundit të Trump, në të cilat ish-presidenti argumentoi se SHBA-të duhet të rimarrin kontrollin e Kanalit të Panamasë, të aneksojnë Kanadanë si shteti i 51-të dhe të pushtojnë Groenlandën.