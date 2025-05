Berisha nga Durrësi: Më 11 maj nis kapitulli i ri, kriminelët elektoralë nuk do gjejnë vrimë miu ku të futen

Berisha paralajmëron kriminelët elektoralë në Durrës: Nuk do gjeni as vrimë miu, kudo që jeni, do ju kapim! Nuk luftoj asnjë ditë për pushtetin tim, ky është misioni më rëndësishëm i jetës sime

Kryetari i Partisë Demokratike, Prof. Dr. Sali Berisha, zhvilloi takimin përmbyllës elektoral të koalicionit PD–ASHM në Durrës, ku dha mesazhe të forta politike dhe premtoi një ndryshim të menjëhershëm pas 11 majit.

Me tone të ashpra, ai paralajmëroi ndëshkim për krimin elektoral dhe kërkoi pjesëmarrje masive në zgjedhje, të cilat i cilësoi si një ndarje mes ndershmërisë dhe krimit.

Paralajmërim kundër krimit elektoral

Në qendër të fjalimit të tij ishte denoncimi i asaj që Berisha e quajti “makineri e vjedhjes së votës” dhe kërcënimi i drejtpërdrejtë ndaj autorëve të krimeve zgjedhore: “Kriminelët nuk do gjejnë as vrimë miu”. Ai theksoi se pas datës 12 maj, kushdo që do të jetë përfshirë në manipulime, do të përballet me drejtësinë.

“Pakti Kombëtar për Rininë” dhe premtimet për të ardhmen

Një nga pikat qendrore të fjalimit ishte prezantimi i “Paktit Kombëtar për Rininë”, i cili përfshin një paketë masash për ndalimin e largimit të të rinjve dhe ndërtimin e një të ardhmeje në Shqipëri. Sipas tij, këto masa përfshijnë:

Dyfishim të buxhetit për arsimin

Rritje të pagave për mësuesit

Heqje të mesatares për të hyrë në universitet

Punësim të garantuar për çdo të diplomuar

5 mijë euro grant për të rinjtë që hapin biznese

70% ulje të tatimeve për punëdhënësit që punësojnë të rinj

5 milionë euro fonde për talentet në sport, kulturë dhe teknologji

Programi ekonomik: paga, pensione, taksa dhe energji

Berisha prezantoi gjithashtu një sërë premtimesh ekonomike për qeverisjen e ardhshme:

Minimum jetik prej 200 euro për çdo qytetar

Rritje të pagave dhe pensioneve

Ulje të çmimit të energjisë dhe naftës

Ulje taksash për bizneset e vogla

Grante për çiftet e reja dhe fermerët

Mbështetje për rinovimin e sektorëve prodhues

Ai theksoi se ndryshimi do të fillojë brenda 100 ditëve të para të qeverisjes.

Akuzat për inceneratorin e Tiranës dhe për Ramën

Një pjesë e rëndësishme e fjalës iu kushtua akuzave ndaj kryeministrit Edi Rama për aferën e inceneratorit të Tiranës. Berisha e quajti këtë “simbolin e korrupsionit” dhe deklaroi se “djegësi që s’ka ndezur kurrë do të djegë karrierën politike të Ramës”. Ai e cilësoi këtë çështje si një mision për drejtësinë dhe transparencën, duke akuzuar Ramën për vjedhje të fondeve publike dhe për pasurim të klientelës së tij.

Thirrje për mobilizim dhe ndryshim

Në përfundim, lideri demokrat bëri thirrje për mobilizim maksimal, duke kërkuar që çdo qytetar dhe çdo emigrant shqiptar të japë kontributin e tij në këtë që ai e cilësoi si “kapitull të ri për Shqipërinë”. Ai garantoi se fitorja është e sigurt dhe Durrësi do të çlirohet nga keqqeverisja, ndërsa më 11 maj shqiptarët do të vendosin për dinjitetin dhe mirëqenien e tyre. /noa.al