Rama nga Kavaja: Na jepni 5 më 11 maj, dhe ne do t’jua kthejmë pesëfish në 1 mandat

Kryeministri Edi Rama zhvilloi një takim elektoral në Kavajë, ku iu drejtua qytetarëve me një fjalim të gjatë që ndërthurte premtime konkrete, kritika të forta ndaj opozitës dhe thirrje për pjesëmarrje masive në zgjedhjet e 11 majit.

Duke e cilësuar këtë moment si një mundësi historike për të forcuar pozicionin e Shqipërisë në rrugën drejt integrimit europian, Rama theksoi se vota për Partinë Socialiste është votë për transformimin e qyteteve, për barazi mes qytetarëve dhe për pasaportën europiane.

Investimet në Kavajë dhe transformimi i qytetit

Rama rikujtoi se Kavaja, dikur një qytet i lënë pas dore nga ata që e kishin pasur mbështetjen për vite me radhë, është tashmë një qytet më mesdhetar, më i zhvilluar dhe më i afërt me standardet europiane, falë investimeve të qeverisë së tij. Ai përmendi bulevardin e ri dhe lidhjen e qytetit me detin si dëshmi të përkushtimit për ta nxjerrë Kavajën nga “kënetat e harresës”.

Sulme ndaj opozitës dhe metafora e “bufit”

Në pjesën më politike të fjalës, Rama sulmoi ashpër opozitën, duke përdorur metafora ironike si “bufi” dhe “këneta” për të përshkruar sipas tij mënyrën se si funksionon drejtimi i Partisë Demokratike. Ai përmendi figura të opozitës që janë përjashtuar pas fitimit të primareve, si Hysa në Kavajë apo Dashi në Peqin, duke e përshkruar këtë si një sistem përjashtues dhe antidemokratik.

Thirrje për demokratët e zhgënjyer

Rama u drejtua veçanërisht demokratëve të zhgënjyer të Kavajës, duke i ftuar të mos votojnë thjesht për inat apo për simbolikë, por të reflektojnë mbi çfarë u ka sjellë realisht zhvillim. Ai u kërkoi të mos e mbajnë “plakun e huaj rrugëve” dhe të mos e mbështesin një alternativë që, sipas tij, përfaqëson një të kaluar të errët.

Premtime për përfaqësim dhe zhvillim të mëtejshëm

Duke folur për përfaqësimin politik të zonës, Rama theksoi se Partia Socialiste ka sjellë figura të rëndësishme në listën e saj, përfshirë Kryetaren e Kuvendit Lindita Nikolla, Ilva Taren, Antoneta Dahon dhe kryeministrin e kohës së luftës në Kosovë, Pandeli Majkon. Ai garantoi se Kavaja nuk do të mbetet as pa vëmendje dhe as pa përfaqësim.

Europa si premtim për fëmijët dhe pasaportë për të ardhmen

Në pjesën më emocionale të fjalës, Rama u drejtua prindërve, duke i nxitur të mendojnë për fëmijët e tyre dhe për të ardhmen që mund t’u ofrojnë përmes pasaportës europiane. Ai e cilësoi këtë pasaportë si një çelës për mundësi të barabarta në shkollim, punësim dhe jetë në çdo vend të Bashkimit Europian. Sipas tij, kjo është një dhuratë që brezat e mëparshëm nuk patën mundësi ta jepnin.

Apel për një mesazh të qartë kombëtar

Rama theksoi se zgjedhjet e 11 majit nuk janë vetëm për të zgjedhur përfaqësues vendorë, por janë një mundësi për të dërguar një mesazh të qartë europian nga populli shqiptar, përpara vizitës së liderëve europianë më 16 maj në Tiranë. Sipas tij, Shqipëria është pranë mbylljes së negociatave dhe ky proces nuk duhet rrezikuar nga ndasitë politike.

Përmbyllje me ftesë për bashkim dhe veprim

Në fund të fjalës së tij, Rama kërkoi votë për Partinë Socialiste me moton “Na jepni 5 në 11 maj dhe ne do t’jua kthejmë pesëfish në 1 mandat”. Ai ftoi qytetarët që të mos merren me emra, por të shikojnë drejt punës së bërë, drejt të ardhmes dhe drejt pasaportës europiane që mund të bëhet realitet për të gjithë shqiptarët. /noa.al