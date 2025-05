Berisha nga Klosi: Qeveria po varfëron shqiptarët, më 11 maj fillon ndryshimi

Berisha: Për Edi Ramën, Rruga e Arbrit nuk bëhej kurrë! Agron Malaj nga një oficer garde, u bë njeriu më i pasur i Matit! 11 maji është data e të gjithë shqiptarëve, që besojnë se kjo është e bekuar

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, zhvilloi një takim me banorët e Klosit, ku lëshoi akuza të forta ndaj qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama, duke e cilësuar atë përgjegjës për varfërinë, keqqeverisjen dhe largimin masiv të shqiptarëve nga vendi.

Në një fjalim me tone kritike dhe premtime të drejtpërdrejta, Berisha e vuri theksin te rëndësia e datës 11 maj, duke e quajtur një moment vendimtar për të ardhmen e Shqipërisë.

Akuza për korrupsion dhe keqmenaxhim të projekteve publike

Berisha akuzoi kryeministrin Rama për keqadministrim të fondeve publike dhe për realizimin e projekteve infrastrukturore me kosto të fryra. Ai solli si shembull Rrugën e Arbrit, duke deklaruar se kjo rrugë nuk do të ishte ndërtuar kurrë nga Rama dhe se taksat për kalimin në të do të hiqen nga një qeveri e drejtuar nga opozita. Ai akuzoi gjithashtu kandidatin socialist Agron Malaj për pasuri të dyshimtë, të fituar sipas tij përmes tenderave të korruptuar dhe përfitimeve nga pushteti.

Premtime për investime dhe rritje ekonomike

Lideri demokrat premtoi investime të reja në infrastrukturë, përfshirë ndërtimin e rrugës së Xibrit që do të lidhë Matin me Tiranën. Ai garantoi se paga minimale do të jetë 500 euro dhe pensionet nuk do të jenë më poshtë se 200 euro, duke theksuar mbështetjen për kategori të ndjeshme si minatorët, punonjësit e naftës, mësuesit dhe pensionistët.

Kritikë ndaj luksit dhe padrejtësive sociale

Berisha denoncoi luksin në majat e politikës dhe solli si shembull makinën “Lamborghini” të reperit Noizy, që sipas tij përfaqëson një realitet të papajtueshëm me varfërinë e shumicës së qytetarëve. Ai u shpreh se ky kontrast midis elitës dhe popullit është pasojë direkte e qeverisjes aktuale.

Denoncim i ndërhyrjeve të huaja dhe mbështetje për opozitën

Në fjalimin e tij, Berisha hodhi akuza në drejtim të figurave ndërkombëtare si George Soros dhe Antony Blinken, të cilët, sipas tij, po përpiqen të godasin pluralizmin dhe opozitën në Shqipëri përmes mbështetjes ndaj Ramës. Ai shprehu bindjen se ndryshimet politike ndërkombëtare, veçanërisht rikthimi i Donald Trump në pushtet, do të ndikojnë në dobësimin e mbështetjes ndërkombëtare për kryeministrin aktual.

Thirrje për pjesëmarrje masive më 11 maj Berisha e përmbylli fjalimin me një apel drejtuar të gjithë shqiptarëve që të mos e humbin këtë mundësi për ndryshim. Sipas tij, 11 maji është dita për të vendosur për një të ardhme më të mirë, për një shtet të ndershëm dhe për t’i dhënë fund një qeverie që, sipas tij, ka tradhtuar besimin e qytetarëve dhe ka shtyrë vendin drejt rrënimit. /noa.al