Paolo Fox: 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes – e mërkurë, 7 maj 2025

Në këtë të mërkurë të muajit maj, qielli astrologjik sjell kontraste të forta mes optimizmit dhe përballjes me ndjenja të ndërlikuara. Disa shenja do të përjetojnë një rritje të fuqishme të energjisë, me mbështetje planetare që favorizojnë marrëdhëniet, nismat dhe zgjedhjet e guximshme.

Të tjerat, përkundrazi, do të ndihen të pasigurta përballë dyshimeve dhe lodhjes emocionale. Paolo Fox na fton të jemi të ndershëm me veten dhe të guxojmë të kërkojmë qartësi në dashuri, qetësi në shpirt dhe qëllime të pastra në veprime.

Më poshtë gjeni përzgjedhjen e tre shenjave më me fat dhe tre që duhet të kenë më shumë kujdes sot, sipas parashikimit të plotë astrologjik për datën 7 maj 2025 në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Shenjat më me fat

1. Dashi –

Me Mërkurin, Venusin dhe Marsin në krah, ke një qiell të shkëlqyer për të zgjidhur çështje ligjore, burokratike apo financiare. Në dashuri, rikuperimi është i mundur dhe ndihesh më i kuptuar. Fundjava sjell mundësi të reja sociale dhe emocionale. Hap zemrën ndaj të resë!

2. Shigjetari –

Qiell i shkëlqyer me një aleancë të rrallë planetare: Mars, Merkuri dhe Venusi. Po rilind dëshira për të eksploruar dhe për të ndërtuar lidhje të reja të thella. Është një ditë për të besuar te udhëtimi i brendshëm dhe për të ndjekur pasionet që të bëjnë të ndihesh gjallë.

3. Luani –

Vetëbesimi po kthehet në maksimum. Jeni në qendër të vëmendjes dhe në kontroll të fatit tuaj. Edhe në dashuri, kërkoni thellësi dhe jo sipërfaqësi. Qielli ju shtyn drejt zgjedhjeve të mëdha, me energji pozitive që rriten çdo orë.

—

Shenjat që duhet të kenë kujdes

1. Peshorja –

Përballesh me pasiguri në marrëdhënie. Disa ndihen të paplotësuar emocionalisht, të tjerë fshihen pas një fasade sigurie. Dialogu është i vështirë, sidomos në çift. Sot kërkohet durim dhe sinqeritet për të mos u përfshirë në keqkuptime të thella.

2. Gaforrja –

Shumë po ndihen të pasigurt në dashuri. Ka nga ata që ëndërrojnë një lidhje të madhe por që vonohet. Të tjerë jetojnë marrëdhënie të lodhshme. Kujdes me romantizimin e së shkuarës – kjo të pengon të shohësh mundësitë e reja që vijnë nga qershori e tutje.

3. Peshqit –

Rrezik real për të prishur ditën nga tensionet dhe lodhja emocionale. Mos e nënvlerëso çfarë ndjen. Nëse je zhgënjyer në të kaluarën, bëj paqe me veten që të mos projektosh gabimet mbi të tjerët. Merkuri më 10 maj ndihmon, por sot mbroje qetësinë. /noa.al

