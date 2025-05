Ditë e freskët dhe me vranësira…parashikimi i motit për sot

Vendi ynë këtë të mërkurë do të jetë nën ndikimin e një moti të paqëndrueshëm.

Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura si dhe kthjellime gjatë orëve të pasdites. Reshjet e shiut do të jenë të herëpashershme (me ndërprerje) me intensitet të ulët.

Era parashikohet të fryjë me drejtim veriperëndim-juglindje me shpejtësi mesatare 5 m/s,, ndërsa përgjatë vijës bregdetare e lugina era pritet të fitojë shpejtësi deri 10 m/s.

Valëzimi në det do të jetë i forcës 1-3 ballë.