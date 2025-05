Inter shkruan historinë, Inzaghi në delir: Kjo skuadër ka zemër prej kampionësh

“San Siro” ka përjetuar një nga netët më të paharrueshme të historisë së vet. Interi, pas një beteje titanësh, ka mposhtur Barcelonën me rezultatin 4-3, duke u kualifikuar në finalen e Ligës së Kampionëve. E gjitha kjo pas barazimit spektakolar 3-3 në Katalonjë dhe një përballjeje që do të kujtohet për vite me radhë.

Në qendër të gjithçkaje, Simone Inzaghi. Trajneri zikaltër, emocional dhe i përfshirë në çdo sekondë të takimit, nuk i përmbajti dot emocionet pas vërshëllimës përfundimtare: “Jam krenar si kurrë më parë. Kjo skuadër tregoi zemër, karakter dhe sakrificë në nivel absolut”.

Një Inter që i kalon kufijtë e zakonshmërisë

“Përballuam një Barcelonë të frikshme, e mbushur me talente dhe intensitet. Lojtarët e mi dhanë gjithçka, madje edhe më shumë. Pa dy ndeshje të jashtëzakonshme si ajo në Spanjë dhe kjo e sotmja, nuk do të ishim këtu ku jemi, në finalen e Champions League”, – shtoi Inzaghi, i emocionuar dhe i vetëdijshëm për madhështinë e këtij momenti.

Zëvendësimet, sipas tij, bënë diferencën: “E gjithë skuadra kontribuoi. Edhe ata që erdhën nga stoli bënë detyrën në mënyrë të përkryer. Kjo është fitorja e një grupi që nuk dorëzohet kurrë”.

Zemra përtej çdo pengese

Trajneri zbuloi edhe disa prapaskena nga dhoma e zhveshjes: “Iu thashë djemve që ndërrimet do të ishin vendimtare dhe se duhej të besonim deri në fund. Kishim lojtarë të lodhur, disa me probleme fizike, por askush nuk u ankua. Frattesi nuk u stërvit dot një ditë më parë, por i shtrëngoi fort dhëmbët për të qenë aty. Ky është shpirt sakrifice”.

Asnjë mendjemadhësi, vetëm besim dhe përulësi

Inzaghi theksoi se Interi nuk doli në fushë me arrogancë, por me bindjen për të luajtur me armët e veta: “E dinim që përballë kishim një nga skuadrat më të forta në botë. Sidoqoftë, ne kemi identitet, kemi disiplinë dhe mbi të gjitha unitet. Kjo fitore është e gjithë klubit, e tifozëve, e lojtarëve që nuk ndalen kurrë së besuari”.

De Jong, një yll që bie në sy mes yjeve

Në fund, një vlerësim edhe për kundërshtarët: “Të gjithë flasin për Yamal, me të drejtë, por mua më la pa fjalë Frenkie de Jong. Ishte gjithmonë aty ku duhej, i saktë, i palodhur, një lider i heshtur në fushë. Lojtarët e mi nuk i ndërroj me askënd, por De Jong është një fenomen”.

Finalja e madhe në horizont

Me këtë fitore, Interi siguron një biletë për në finalen e madhe të Ligës së Kampionëve, duke shkruar një kapitull të ri në historinë e klubit. “Tani do të festojmë me tifozët tanë, por nesër rikthehemi të punojmë. Ende nuk ka mbaruar”, – përfundoi Inzaghi me një buzëqeshje të përmbajtur, por plot krenari.