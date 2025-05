Shoferja shkakton aksident pranë Kishës së Laçit, përplas dy këmbësorë

Një aksident me pasojë plagosjen e tre personave ka ndodhur pasditen e kësaj të marte pranë Kishës së Laçit.

Mësohet se drejtuesja e automjetit tip “Benz” ka humbur kontrollin dhe ka përplasur dy kalimtarë, konkretisht 21-vjeçaren me inicialet D.D., një 39-vjeçar me inicialet E.R., dhe një shitëse ambulante 18-vjeçare me inicialet A.Gj.

Sipas raportimeve të plagosurit janë dërguar për ndihmë mjekësore në spital ndërsa policia ka shoqëruar drejtuesen e mjetit në komisariat.

Sakaq, grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e aksidentit.