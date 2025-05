Paraqitja e Vera Wang në ‘Met Gala 2025’ shkakton trazira në rrjet! Ja përse?

SHBA- Vera Wang u shfaq në Met Gala të këtij viti, e cila u zhvillua më 5 maj në Muzeun Metropolitan të Artit në New York City. Stilistja 75-vjeçare e modës eci në tapetin e kuq me një fustan të bardhë të mbuluar me pupla dhe një dekolte të thellë. Pamja e saj kompletohej me syze dielli katrore dhe flokë të shkurtër të zinj, të cilët mund të kenë qenë paruke për nevojat e këtij pamjeje të veçantë.

Ky ishte viti i tretë radhazi që Wang mori pjesë në Met Gala, e cila këtë vit u bashkë-kryesua nga Colman Domingo, A$AP Rocky, Lewis Hamilton, Pharrell Williams dhe Anna Wintour.

Në rrjetet sociale, prania e Wang u komentua gjerësisht. Shumë veta shprehën habi dhe shqetësim për gjendjen e saj fizike, ndërsa disa të tjerë pyesnin veten nëse ishte vërtet ajo. Disa të tjerë komentuan se ajo dukej e dobët ose edhe e sëmurë, ndërsa pati edhe mjaft komente që thanë se dukej e panjohshme krahasuar me paraqitjet e saj të fundit publike.

Klima e përgjithshme e komenteve ishte kritike, me shqetësim të dukshëm për imazhin publik të stilistit të njohur. Megjithatë, pati edhe shumë që e vlerësuan stilisten 75-vjeçare dhe pamjen e saj të përgjithshme në Met Gala.