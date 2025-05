I shtangu të gjithë në ‘Met Gala 2025’! Halle Berry pa të brendshme dhe…

Halle Berry ka shkaktuar tërmet në tapetin e kuq të Met Gala 2025 me veshjen më provokuese të karrierës së saj! Aktorja 58-vjeçare, e cila vazhdon të sfidojë kohën me pamjen e saj, u shfaq pa të brendshme në një fustan të tejdukshëm nga LaQuan Smith, që zbulonte pjesërisht barkun dhe zonën intime.

Fustani me dekolte të thellë dhe dizajn me rripa të hollë, i kombinuar me një xhaketë të shkurtër me supe të theksuara dhe një kapelë të vogël, u konsiderua nga ndjekësit si “i tepruar” për moshën dhe staturën e saj. Komentet online ishin të shumta: “Halle, je super, por kjo ishte shumë”, shkruante një ndjekës, ndërsa një tjetër shtonte: “Ku janë të brendshmet?!”.

Pavarësisht kritikave, stilisti LaQuan Smith u shpreh se fustani mishëronte temën e këtij viti, “Superfine: Tailoring Black Style”, duke theksuar luksin, guximin dhe vetë-shprehjen.