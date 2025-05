Për të shkuar në finale, Interi duhet të mposhtë të vetmin (bashkë me Guardiolën) që ka fituar 6 trofe në një vit

Ka një kundërshtar më shumë për Interin, që kërkon të mbyllë llogaritë me Stambollin. Dy vite pas finales së Ligës së Kampionëve, të arritur në mënyrë surprizë në sezonin 2022-2023 dhe të humbur minimalisht kundër Manchester City të Guardiolës, zikaltërit e Simone Inzaghit rikthehen me pritshmëri të tjera, që nga fillimi i sezonit.

Për të arritur në Mynih, finalja është planifikuar në “Allianz Arena” më 31 maj, duhet të kalojnë dikë që e di shumë mirë si fitohet, që drejton një grup të rinjsh të aftë të alternojnë postimet në rrjetet sociale me driblimet në fushë.

Ky është, në imagjinatën kolektive, Hansi Flick, trajneri gjerman që e vendos Barcelonën në vijë mbrojtjeje praktikisht në mesfushë dhe duket plotësisht i painteresuar për çdo aspekt tjetër taktik, përveçse të shijojë cilësitë ofensive të sulmuesve të tij të shpejtë.

Statistikat, për hir të së vërtetës, i japin të drejtë. Barcelona nuk pëson shumë gola. Në La Liga, për shembull, ka pësuar 33 gola, si Real Madridi, por është bindshëm skuadra më produktive në Europë në aspektin ofensiv.

Me Superkupën e Spanjës dhe Kupën e Mbretit tashmë në xhep, trajneri 60-vjeçar është në rrugën e duhur për një arritje që për të nuk është edhe aq e jashtëzakonshme. Hansi Flick është në fakt i vetmi trajner, bashkë me Pep Guardiolën, kundërshtar i Inzaghit në finalen e Stambollit, që ka realizuar “sextuple” (ose “sextet”, nëse përdorim terminologjinë spanjolle), duke fituar gjithçka të mundshme në një sezon, përfshirë edhe Kupën e Botës për Klube.

Prej këtu duhet përdorur edhe mënyra kushtore: Barcelona nuk do të marrë pjesë në edicionin e parë të versionit të ri të turneut të propozuar nga FIFA. Koha do ta tregojë sa trofe sezonalë do të fitojë.