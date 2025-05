Policia: Një i vdekur dhe katër të plagosur në aksidentin Elbasan-Librazhd

Elbasan, 6 maj 2025 — Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur mëngjesin e sotëm rreth orës 08:45, në aksin Elbasan–Librazhd, ku për pasojë ka humbur jetën një qytetar dhe janë lënduar disa të tjerë.

Sipas informacioneve paraprake, automjeti me drejtues shtetasin F. A., 68 vjeç, është përplasur me automjetin tjetër që drejtohej nga shtetasi N. D., 33 vjeç. Si pasojë e përplasjes, drejtuesi 68-vjeçar ka ndërruar jetë, ndërsa janë dëmtuar N. D. dhe tre pasagjerë të tjerë që ndodheshin në automjetet e përfshira.

Të lënduarit janë transportuar menjëherë drejt spitalit dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor dhe shërbimet e Policisë ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve që çuan në aksidentin tragjik.

Elbasan/Informacion paraprak

Rreth orës 08:45, në aksin rrugor "Elbasan-Librazhd", automjeti me drejtues shtetasin F. A., 68 vjeç, është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin N. D., 33 vjeç.

Si pasojë e aksidentit ka humbur jetën shtetasi F. A., si dhe janë dëmtuar shtetasi N. D. dhe 3 pasagjerë në këto automjete, të cilët u dërguan në spital dhe janë jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor dhe shërbimet e Policisë në vendngjarje vijojnë punën për përcaktimin e rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.