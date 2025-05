Inter-Barcelona, formacionet e mundshme. Lautaro provon, Lewandowski e nis nga stoli

Brenda ose jashtë Champions-it… Pas barazimit 3-3 në ndeshjen e parë, Interi dhe Barcelona përballen sërish në gjysmëfinalen e kthimit të Ligës së Kampionëve. Zikaltërit synojnë të rikthehen në finalen e madhe tri vite pas Stambollit, ndërsa për blaugranat, të cilët të dielën do të luajnë një “El Clasico” vendimtare për titullin e La Liga-s, mungesa në një finale Champions-i daton që nga viti 2015. Ndeshja do të zhvillohet në një “San Siro” të mbushur plot, prej orës 21:00. Gjyqtar kryesor do të jetë Szymon Marciniak (Poloni).

Gjendja e Interit

Pavard mbetet jashtë kësaj ndeshjeje, pasi nuk u rikuperua dot nga lëndimi, ndërsa dyshimet e mëdha i ka larguar Lautaro Martinez, i cili pritet të jetë titular. Zgjedhjet e Simone Inzaghit duket se shkojnë në këtë drejtim, por vendimi i fundit do të jetë i kapitenit zikaltër. Në vend të francezit pritet të luajë, ashtu si në ndeshjen e parë, Bisseck, me Acerbi dhe Bastoni para Sommerit. Mesfusha pritet të jetë ajo klasike, me Dumfries dhe Dimarco në krahë, Barella dhe Mkhitaryan anash Calhanoglu. Nëse Lautaro nuk ia del, përkrah Taremit do të luajë Thuram.

Gjendja e Barcelonës

Hansi Flick rikuperoi Lewandowskin, por duhet të bëjë pa Balde dhe Koundé. Në ndeshjen e parë, Gerard Martin nuk bindi, prandaj pritet që Inigo Martinez të spostohet në të majtë, me Eric Garcia në të djathtë dhe dyshen Araujo-Cubarsi në qendër, përpara Szczesny. Sulmuesi polak, përveç ndonjë surprize, do ta nisë nga stoli. Do të konfirmohet skema sulmuese e përdorur në “Montjuic”, me Pedrin dhe De Jong në mesfushë, Dani Olmon pas treshes sulmuese, e përbërë nga Lamine Yamal, Ferran Torres dhe Raphinha.