Inzaghi para Barcelonës: E dimë mirë kundër kujt do të luajmë sonte, e pamë qartë të mërkurën e kaluar

Trajneri Simone Inzaghi ka folur për mikrofonat e “Inter TV” në prag të supersfidës me Barcelonën, gjysmëfinale e kthimit të Ligës së Kampionëve. Në ndeshjen e parë, në shtëpinë e blaugranave, sfida përfundoi me spektaklin 3-3, me një dopietë të shkëlqyer të Dumfries dhe golin e Marcus Thuram në fillim.

Trajneri zikaltër nënvizoi: "E dimë mirë kundër kujt do të luajmë sonte, e pamë qartë të mërkurën e kaluar. Do të nevojitet një Inter i madh, i vëmendshëm dhe i vendosur, sepse gjatë ndeshjes do të ketë shumë vendime për t’u marrë".

Cili është çelësi në ndeshje të tilla kaq të ngarkuara emocionalisht?

Të gjithë jemi të vetëdijshëm për rëndësinë e ndeshjes, por do të duhet të ruajmë kthjelltësinë dhe të qëndrojmë të bashkuar, me distancat e duhura mes reparteve. Do të përballemi me një kundërshtar cilësor, që në ndeshjen e parë na vuri në vështirësi serioze. Sidoqoftë, kemi treguar se dimë të reagojmë goditje pas goditjeje, kjo na jep besim.

Si ndalohet Yamal? Çfarë ju ka mësuar ndeshja e parë në këtë drejtim?

Është shumë e vështirë, do të duhet të përpiqemi të mos ia lejojmë topin, edhe pse në futbollin e sotëm është thuajse e pamundur. Ai do të jetë një objektiv i veçantë, do të prioritizohet, do të përpiqemi ta mbikëqyrim, por siç thashë edhe në ndeshjen e parë, është një talent i jashtëzakonshëm, është shumë i rrezikshëm kur ka topin dhe ekipi në momentet e vështira ia dërgon atij. Më ka habitur shpejtësia e mendimit, kur merr topin, e di tashmë se çfarë do të bëjë në lëvizjen e ardhshme.

A mund të parashikoni diçka të veçantë?

Do ta shohim, Dimarco dhe Carlos kanë luajtur shumë herë së bashku. Do ta shohim, është e drejtë të përqendrohemi te Yamal, por jo vetëm, sepse Barcelona ka edhe të tjerë që mund të krijojnë probleme.

A mund të shohim një Inter ndryshe taktikisht?

Do ta shohim nëse do të bëjmë ndonjë ndryshim taktik. Formacioni ynë është i provuar, do të luajmë në shtëpi, por numrat e Barçës nuk ndryshojnë shumë ndërmjet ndeshjeve në shtëpi dhe jashtë. Në ndeshjen e parë mund të kishim bërë më mirë në disa momente, kjo është e sigurt.