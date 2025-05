Met Gala 2025: Një festë magjepsëse e stilit dhe kulturës me ngjyrë

New York, SHBA — 5 Maj 2025

Shkallët e Muzeut Metropolitan të Artit në New York u shndërruan në një festë të gjallë të trashëgimisë dhe modës së lartë të hënën në mbrëmje, ndërsa Met Gala 2025 i kushtoi një homazh historisë, kulturës dhe stilit të komunitetit të zi. Pavarësisht shiut, nata më e famshme e modës nuk humbi shkëlqimin, teksa emrat më të njohur të artit, sportit dhe modës zbarkuan në tapetin blu për një paradë të paharrueshme kreativiteti dhe elegance.

Tema e këtij viti, “Tailored for You” (Qepur për Ty), ishte në përputhje me ekspozitën e re të Institutit të Kostumit, “Superfine: Tailoring Black Style”, e cila eksploron evolucionin e stilit dandy të komunitetit të zi—nga kostumet zoot të epokës së xhazit deri te interpretimet bashkëkohore të modës së lartë. Kjo është hera e parë që një temë e Met Gala-s fokusohet drejtpërdrejt në veshjen e meshkujve, duke sfiduar stilistët të rishikojnë traditat e qepjes për të dyja gjinitë.

Rezultati ishte një përzierje e guximshme mes historisë dhe inovacionit. Shumë të ftuar u frymëzuan nga kostumet zoot me supe të gjera dhe bel të ngushtë, të viteve 1940. Dizajneri legjendar Dapper Dan, para ngjarjes, e përshkroi këtë stil si fillimin e “dandyizmit të vërtetë”, të rrënjosur në Rilindjen e Harlem-it dhe lirinë për të shprehur veten përmes veshjes.

Ndër pamjet më të spikatura ishte Janelle Monáe, e cila mahniti të pranishmit me një veshje të shtresuar: një pallto të gjatë e stampuar në formën e një xhakete dhe kravate, që më pas e hoqi për të zbuluar një kostum dramatik Thom Browne në ngjyrë të zezë dhe të kuqe, të shoqëruar me një kapele bowler dhe një monokël ore me akrepa rrotullues. Zendaya tërhoqi vëmendjen me një kostum tre-pjesësh nga Louis Vuitton, ndërsa Lupita Nyong’o shkëlqeu me një veshje Chanel në ngjyrë akuamarin, të kompletuar me një mantel shifon dhe kapelë të njëjtë.

Doja Cat, Tessa Thompson dhe reperja Doechii përqafuan format e ekzagjeruara të kostumeve, duke nderuar stilin klasik të periudhës. Ndërkohë, burrat në tapetin blu sollën teatralitet: Regé-Jean Page me një kostum të kuq, Henry Golding i veshur në të artë dhe Bad Bunny me një veshje dy-pjesëshe kafe të çlirët, të shoqëruar me një kapelë tradicionale pava portorikane.

Në nderim të figurave legjendare të modës, aktori dhe bashkë-drejtuesi Colman Domingo bëri homazh për André Leon Talley me një mantel madhështor nga Valentino. Edhe Lewis Hamilton, bashkë-drejtues i galasë, e nderoi Talley-n përmes këpucëve të lëkurës me shkëlqim, një simbol që u pasua edhe nga Anne Hathaway me këmishën e bardhë klasike dhe fustanin e saj të strukturuar Carolina Herrera.

Të tjerë të ftuar gjetën frymëzim më personal. Aktorja Ayo Edebiri tha për Vogue se veshja e saj Ferragamo ishte një nderim për burrat elegantë në jetën e saj, përfshirë babain. Gigi Hadid u shfaq me një krijim të Miu Miu, të frymëzuar nga stilistja legjendare e komunitetit të zi, Zelda Wynn Valdes, ndërsa Jodie Turner-Smith solli në skenë elegancën e kalërueses Selina Lazevski.

Por një nga momentet më të paharrueshme ishte rikthimi i Diana Ross, që mori pjesë për herë të parë në Met Gala që nga viti 2003. Ajo u shfaq me një fustan spektakolar me një bisht 5.5 metra të gjatë dhe 27 kilogramë në peshë, i qëndisur me emrat e të gjithë fëmijëve dhe nipërve të saj—një deklaratë personale e krenarisë, trashëgimisë dhe identitetit.

Me këtë nderim të thellë ndaj trashëgimisë kulturore dhe rishpikjes së stilit klasik, Met Gala 2025 nuk ishte thjesht një spektakël mode, por një deklaratë e fuqishme për ndikimin e qëndrueshëm të stilit të komunitetit të zi në të ardhmen e modës botërore.