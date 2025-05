Friedrich Merz firmos marrëveshjen për koalicion me SPD-në – bëhet gati për të marrë drejtimin e Gjermanisë si Kancelari i ri

Berlin, 6 maj 2025 – Pas gjashtë muajsh negociatash dhe pasigurish politike, Gjermania po përgatitet për të hyrë në një fazë të re qeverisjeje. Kryetari i konservatorëve gjermanë dhe kancelari i pritshëm, Friedrich Merz, 69 vjeç, firmosi të hënën marrëveshjen për formimin e qeverisë së re në një koalicion me Partinë Socialdemokrate të qendrës së majtë (SPD), duke hapur rrugën për marrjen e detyrës më të lartë ekzekutive të martën.

Me këtë marrëveshje, përfundon ngërçi politik që kishte përfshirë vendin më të madh ekonomik të Evropës që prej zgjedhjeve të parakohshme të shkurtit. Seanca plenare e Bundestagut do të mblidhet të martën në orën 09:00 për të votuar kancelarin e 10-të të Gjermanisë moderne. Menjëherë pas votimit, presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier pritet të konfirmojë rezultatin dhe Merz do të betohet në mesditë si udhëheqësi i ri i Republikës Federale.

“Përgjegjësia për Gjermaninë” – një plan për katër vitet e ardhshme

Marrëveshja e koalicionit, e titulluar “Përgjegjësia për Gjermaninë”, përfshin 144 faqe dhe paraqet planin politik për katër vitet e ardhshme të qeverisjes së përbashkët midis CDU/CSU dhe SPD. Qeveria e re është zotuar të ndërmarrë reforma të thella, të rikthejë gjallërinë në një ekonomi të ngadalësuar, si dhe të rindërtojë kapacitetet e mbrojtjes në një periudhë sfiduese për sigurinë ndërkombëtare.

Në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes, Merz theksoi rëndësinë historike të këtij koalicioni në një kontekst të pasigurt global. “Ne jetojmë në kohë ndryshimesh të thella, përmbysjesh të mëdha dhe pasigurie të madhe. Prandaj, është detyra jonë historike të udhëheqim këtë koalicion drejt suksesit”, deklaroi ai.

Ai premtoi një “qeverisje të fortë, të besueshme dhe të planifikuar mirë”, si dhe theksoi synimin për një Gjermani që flet me zë të fuqishëm në arenën ndërkombëtare: “Qeveria jonë do të jetë një zë që dëgjohet në Evropë dhe në botë”.

Sfida kryesore: ekonomia, mbrojtja dhe emigracioni

Merz, një figurë e spikatur e CDU-së me një karrierë të gjatë në sektorin privat, por pa përvojë në poste ekzekutive shtetërore, vjen në pushtet në një kohë sfiduese. Koalicioni i tij është zotuar të frenojë rritjen e partisë së ekstremit të djathtë, Alternativa për Gjermaninë (AfD), e cila në zgjedhjet e fundit doli forcë e dytë politike dhe që ka sfiduar rëndë stabilitetin e diskursit politik gjerman.

Një nga masat që Merz ka premtuar është kufizimi i emigracionit të parregullt – një çështje që ka shërbyer si terren i favorshëm për retorikën e AfD-së. Ai po ashtu angazhohet për rritjen e shpenzimeve ushtarake dhe reformimin e Bundeswehr-it, në një kohë kur presidenti amerikan Donald Trump ka vënë në dyshim qëndrueshmërinë e aleancave të sigurisë dhe lidhjeve tregtare transatlantike.

AfD shpallet “grup ekstremist” – reagime të ashpra në Berlin dhe Washington

Të premten, shërbimi gjerman i inteligjencës së brendshme e shpalli zyrtarisht AfD-në si “grup ekstremist i krahut të djathtë”, një vendim që shkaktoi reagime të forta në të dy anët e Atlantikut. Alternativa për Gjermaninë ka nisur veprime ligjore kundër këtij vendimi.

Nga ana tjetër, administrata amerikane nën presidentin Trump ka ndërhyrë me deklarata të forta: nënpresidenti JD Vance e quajti AfD-në “partinë më popullore në Gjermani”, ndërsa sekretari i Shtetit Marco Rubio e cilësoi vendimin e shërbimeve gjermane si “tirani të maskuar”.

Fundi i një epoke – Olaf Scholz largohet nga ekzekutivi

Ndërkohë, qeveria e përkohshme e kancelarit në largim Olaf Scholz u shpërbë zyrtarisht më 6 nëntor 2024, në të njëjtën ditë kur Trump u rizgjodh president i SHBA-së. Scholz do të mbetet anëtar i Bundestagut, por nuk do të ketë më rol në kabinetin e ri.

Qeveria e re e Merzit nis kështu detyrën me premtime të mëdha, përgjegjësi të rënda dhe një panoramë globale në tronditje. Në muajt në vijim, ajo do të përballet me testin e parë të besimit dhe eficiencës, në një Gjermani që përballet me sfida të reja të brendshme dhe ndërkombëtare.