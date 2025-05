Egnatia mund Partizanin dhe shkon në finale me Vllazninë

Tiranë- Ka përfunduar përballja mes Egnatias dhe Partizanit mbrëmjen e sotme në “Arenën Kombëtare”. Skuadra rrogozhinase do të jetë finalistja e dytë e “Final 4” që do të përballet me Vllazninë.

Sfida e sotme mes Egnatias dhe Partizanit përfundoi në barazim pa gola, por në një renditje më të lartë se të kuqtë, rrogozhinasit kanë arritur të kalojnë në finale. Egnatia do të ndeshet me Vllazninë më 12 maj.