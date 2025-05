Sherri mes vajzave në Korçë/ Reagon policia: 17-vjeçarja u godit me gotë në fytyrë

Një konflikt mes disa vajzash është regjistruar pak çaste më parë në qytetin e Korçës. Mësohet se vajza me inicialet F.D ka goditur në fytyrë me gotë uji një tjetër vajzë të moshës 17-vjeçare. Kjo e fundit bëhet me dije se po merr mjekimin e nevojshëm në spital dhe është jashtë rrezikut për jetën.

Sakaq policia ka nisur punën për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe gjithashtu kontrollet për kapjen e autores që ushtroi dhunë fizike.

Njoftimi i policisë

Korçë/Informacion paraprak.Mbasditen e sotme në ambientet e një lokali në lagjen “nr. 2” Korçë, shtetasja F.D, dyshohet se ka goditur në fytyrë me gotë uji, një 17-vjeçare, e cila po merr mjekim në spital, jashtë rezikut për jetën. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave dhe dokumentimin ligjor të ngjarjes. Ndërkohë shërbimet e Policisë vijojnë kontrollet për gjetjen e shtetases F.D.