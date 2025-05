Netanjahu njofton planin për marrjen nën kontroll të Gazës: Popullsia do zhvendoset, trupat tanë do qëndrojnë aty

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se një ofensivë e re në Gaza do të jetë një operacion intensiv ushtarak që synon mposhtjen e Hamasit, por nuk dha detaje se sa pjesë e territorit të enklavës do të pushtohet, raporton Reuters.

"Popullsia do të zhvendoset, për mbrojtjen e saj", tha Netanyahu në një video të postuar në rrjetin social "X".

Ai tha se ushtarët izraelitë nuk do të hyjnë në Gaza për të kryer bastisje dhe më pas për t’u tërhequr. "Qëllimi është i kundërt me këtë", tha ai.

Më herët sot, dy zyrtarë izraelitë thanë se kabineti i sigurisë i Izraelit kishte miratuar një plan për të pushtuar të gjithë Rripin e Gazës dhe për të qëndruar atje për një kohë të pacaktuar.

"Plani do të përfshijë, ndër të tjera, pushtimin e Rripit dhe mbajtjen e territoreve, zhvendosjen e popullsisë së Gazës në jug për mbrojtjen e saj, mohimin e Hamasit nga aftësia për të shpërndarë furnizime humanitare dhe sulme të fuqishme kundër Hamasit", tha zyrtari nën anonimitet.

Media izraelite raportoi se plani do të zgjaste me muaj dhe se faza e parë përfshinte pushtimin e zonave shtesë të Gazës dhe zgjerimin e "zonës tampon" të përcaktuar nga Izraeli që shtrihet përgjatë kufijve të territorit. Ky plan do të synonte t’i jepte Izraelit një ndikim shtesë në negociatat me Hamasin për një armëpushim të ri dhe marrëveshje për lirimin e pengjeve.