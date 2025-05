Trump këmbëngul në aneksimin e Groenlandës: Na duhet për sigurinë ndërkombëtare!

SHBA- Presidenti amerikan, Donald Trump e trajtoi edhe një herë çështjen e aneksimit të Groenlandës nga SHBA-të në një intervistë për NBC news, duke shpjeguar pse është i rëndësishëm. Trump u shpreh se Amerika ka një “nevojë të madhe” për ishullin Arktik nga perspektiva e interesave të sigurisë kombëtare.

I pyetur nëse e përjashtonte apo jo përdorimin e forcës ushtarake, ai u përgjigj: “Nuk e përjashtoj. Nuk po them se do ta bëj, por nuk përjashtoj asgjë”. Ai këmbënguli se Groenlanda ka një popullsi shumë të vogël, për të cilën do të kujdesen, do ta duan dhe gjithçka tjetër. Trump shtoi se SHBA ka nevojë për Groenlandën për sigurinë ndërkombëtare.

Për muaj të tërë, presidenti amerikan ka shprehur publikisht dëshirën e tij që Groenlanda të bëhet pjesë e Shteteve të Bashkuara, edhe pse ishulli është një rajon autonom i Mbretërisë së Danimarkës, dhe nuk e ka përjashtuar kurrë përdorimin e forcës ushtarake për këtë qëllim.

Gjatë mandatit të tij të parë, Trump kishte shkaktuar gjithashtu acarim në Evropë duke ngritur idenë që Uashingtoni të “blejë” ishullin më të madh në planet. Nga pikëpamja gjeografike, Groenlanda është pjesë e kontinentit të Amerikës së Veriut që shtrihet në Arktik. Ishulli i madh konsiderohet i rëndësishëm për klimën globale dhe për kontrollin ushtarak të Arktikut.

Gjithashtu konsiderohet se ka nëntokën e pasur, veçanërisht me minerale të rralla dhe hidrokarbure, ndërsa rrugët detare që po fitojnë gjithnjë e më shumë rëndësi kalojnë nëpër zonën ku ato ndodhen. Qeveritë e Groenlandës dhe Danimarkës vazhdojnë të hedhin poshtë kategorikisht ambiciet e presidentit të Shteteve të Bashkuara.