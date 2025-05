Simeone ngushëllohet me Botërorin për Klube: Arritje e rëndësishme për këto 4 vite punë

Pas barazimit kundër Alavesit, trajneri i Atletico Madridit, Diego Simeone, komentoi: “Asnjë nga skuadrat nuk arriti të dominojë, as me lojë në tokë, as me vertikalizime. Nuk pati gjuajtje në pjesën e parë.

Ndeshja u zhvillua në mesfushë, pa rreziqe. Në pjesën e dytë u përmirësuam dhe rreth minutës së 20-të kishim ritëm më të mirë, më shumë guxim në duele, merrnim më shumë topa në zonë, kombinonim me më shumë shpejtësi…

Ata patën atë rast me Kike, që Oblak e ndali. Në fund përfundoi barazim dhe asnjëra nga skuadrat nuk diti si ta administronte topin. A duket sikur sezoni po mbaron? Jo për mua. Kanë mbetur edhe 4 ndeshje kampionati dhe diçka e kemi fituar me meritë, duke garuar me Barcelonën dhe Real Madridin: kualifikimin në Kupën e Botës për Klube. Një arritje e rëndësishme për të gjitha këto 4 vite punë intensive.

Do të jetë kompeticion i ri, që do të ngjallë entuziazëm tek të gjithë pjesëmarrësit. Kartoni i kuq për Julián Álvarez? Të luash me një lojtar më pak është gjithmonë e vështirë. Gjyqtari nxitoi ta nxirrte kartonin e kuq sipas asaj që pa, por e rishikoi me qetësi në VAR dhe e zgjidhi situatën në mënyrë të qartë”.