Horoskopi ditor i Susan Miller – E hënë, 5 maj 2025: Një ditë për lidhje të reja, plane të mëdha dhe mendime taktike

Sot, Merkuri dhe Jupiteri krijojnë një urë energjie pozitive mes komunikimit dhe vizionit.

Është momenti për të dalë nga rutina, për të takuar njerëz dhe për të parë më larg se zakonisht.

Ëndrrat marrin formë, dhe rrugët e reja hapen aty ku dikur s’kishte asgjë veç mjegull. Le të shohim se çfarë kanë yjet për secilën shenjë sot.

Dashi (21 mars – 19 prill)

Kjo e hënë është e përsosur për të krijuar njohje të reja dhe për të forcuar lidhjet shoqërore. Mund të ndodhë që të përfundoni në një bisedë të këndshme me dikë në market dhe pse jo – t’i jepni numrin për të vijuar më pas. Gjithashtu, mos harroni ata që tashmë i njihni: ftoni disa kolegë për një drekë të shpejtë. Merkuri, planeti i komunikimit, dhe Jupiteri, i miqësisë, bashkojnë forcat për t’ju dhuruar një ditë të mbushur me shoqëri, humor dhe energji të mirë. Një njohje e vogël mund të hapë një derë të madhe.

Demi (20 prill – 20 maj)

Sot do të ndjeni një valë krijimtarie që ju përfshin papritur. Merkuri, sunduesi i fjalës së shkruar, dhe Jupiteri, frymëzuesi i vizioneve të mëdha, ju ndihmojnë të gjeni motivimin për të vijuar një projekt letrar, artistik apo idenë që keni lënë pezull. Është një moment shumë i mirë edhe për të rishikuar çfarë keni bërë deri tani – një sy i freskët mund të zbulojë vlera të fshehura. Lëreni imagjinatën të flasë. Sot, ajo ka zë të fortë.

Binjakët (21 maj – 20 qershor)

Nëse kohët e fundit keni ndier tërheqje ndaj ndonjë hobi apo aktiviteti, është dita e duhur për t’u bashkuar me një grup që ndan të njëjtin interes. Një klub virtual për kopshtari, letërsi apo çdo pasion tjetër do të ishte vendi ideal për të zgjeruar rrethin social. Merkuri dhe Jupiteri bashkëpunojnë për të sjellë shoqëri të re, por edhe një përvojë më të thellë shpirtërore. Nëse nuk ndiheni mirë në një grup, mos u shqetësoni – gjithmonë mund të gjeni një tjetër. Sot nuk jeni vetëm.

Gaforrja (21 qershor – 22 korrik)

Sot është dita e përkryer për të ndërtuar një plan afatgjatë për karrierën tuaj – jo vetëm për muajt e ardhshëm, por për 5, 10 apo 20 vitet që vijnë. Jupiteri i vendos qëllimet lart, ndërsa Merkuri ju jep qartësinë për t’i renditur ato me kujdes. Uleni pranë tavolinës, merrni një fletë letre dhe shkruani gjithçka që dëshironi të arrini. Në këtë mënyrë, objektivat tuaja do të bëhen më të dukshme dhe të arritshme. Me këtë qartësi, çdo hap i rradhës do të jetë më i sigurt.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Mbyllni sytë për një moment dhe imagjinoni pushimet që dëshironi më shumë: një vilë elegante në një mal me borë, apo një plazh i ngrohtë me rërë të artë? Sot është dita për të filluar të planifikoni një udhëtim që ju rikthen energjinë dhe buzëqeshjen. Merkuri dhe Jupiteri ju frymëzojnë të shkëputeni pak nga përditshmëria, qoftë edhe vetëm në mendje. Nëse e ndani këtë ide me miq ose familjarë, mund të kthehet në një aventurë të paharrueshme. Ëndrrat e bukura fillojnë me një pyetje: “po sikur…?”

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Mendja juaj sot është veçanërisht e mprehtë për të parë qartë rrugët e menaxhimit financiar. Merkuri dhe Jupiteri ju ndihmojnë të bëni plane të zgjuara, qofshin për financat tuaja personale apo të përbashkëta. Analizoni tregun, mendoni strategjikisht dhe mos merrni vendime të ngutshme. Sot është koha për të vendosur themelet e një qëndrueshmërie afatgjatë. Një këshillë nga një person i besuar, si një këshilltar financiar, mund të ndihmojë më shumë sesa mendoni.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Kjo e hënë ju fton të kaloni më shumë kohë me partnerin apo një person të afërt që ju kupton thellë. Merkuri ndodhet në sektorin tuaj të marrëdhënieve dhe ju dhuron dëshirën për të folur e për të ndarë mendime. Jupiteri, i ngrohtë dhe mbështetës, e forcon këtë ndikim, duke krijuar një moment perfekt për të sqaruar tema që ju rëndojnë mendjen. Bashkëbisedimi sot mund të sjellë një afrim të thellë emocional. Mos e lini për më vonë: një bisedë sot mund të ndryshojë shumë nesër.

Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)

Mund të ndiheni të mbingarkuar nga puna apo detyrat personale sot, por nuk jeni vetëm në këtë. Merkuri dhe Jupiteri ju vijnë në ndihmë me qartësi mendore dhe energji për të menaxhuar gjithçka më lehtë. Detyrat që zakonisht do t’ju merrnin orë të tëra, sot mund të përfundohen me efikasitet të admirueshëm. Merrni frymë thellë, organizoni axhendën dhe do të shihni se dita ka më shumë hapësirë se sa mendonit. Sot, gjithçka është çështje ritmi.

Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)

Nëse dikush ju ka rënë në sy kohët e fundit, kjo është dita ideale për të hedhur hapin e parë. Mos prisni që t’ju kontaktojë ai/ajo – bëhuni ju nisma. Merkuri dhe Jupiteri ju ndihmojnë të flisni me lehtësi, të bëni pyetje interesante dhe të krijoni një lidhje që nis nga komunikimi i sinqertë. Një bisedë e thjeshtë mund të jetë hapi i parë drejt një njohjeje të veçantë. Është momenti për t’u shfaqur, për të buzëqeshur dhe për të rrezatuar siguri.

Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)

Si gjithmonë, jeni të prirur të planifikoni e të organizoni gjithçka me logjikë, dhe kjo e hënë nuk bën përjashtim. Merkuri dhe Jupiteri në harmoni ju sjellin një ide të madhe – ndoshta për një rregullim shtëpie apo ndryshim në ambientin tuaj. Flisni me partnerin apo familjarët për ta ndarë vizionin tuaj. Nëse merrni miratimin e tyre, hidhni hapin tjetër. Sot fillon gjithçka që nesër mund të kthehet në komoditet dhe bukuri. Në shtëpi lind edhe qetësia e mendjes.

Ujori (20 janar – 18 shkurt)

Sot jeni më të shoqërueshëm se kurrë – keni dëshirë të flisni, të pyesni, të ndani mendime. Me Jupiterin që fuqizon energjinë e Merkurit, mund të zhvilloni biseda të thella që nisin nga një pyetje e zakonshme. Pyeteni dikë si e ka kaluar ditën, flisni për ndonjë seri televizive apo ndodhi aktuale – biseda do të rrjedhë natyrshëm dhe do të thellohet vetvetiu. Sot jeni urë lidhëse mes mendjesh dhe zemrash të ndryshme. Përdoreni këtë dhuratë për të ndërtuar ura që zgjasin.

Peshqit (19 shkurt – 20 mars)

Sot, keni disa ide të bukura për të menaxhuar më mirë të ardhurat tuaja. Mund të mendoni për kursime afatgjata apo për një dhuratë që dëshironi t’i bëni vetes apo një të dashuri. Merkuri dhe Jupiteri ju ndihmojnë të ndërtoni një plan të qartë dhe të strukturuar që do të japë fryte në kohën e duhur. Mos veproni nxitimthi, por as mos i anashkaloni këto impulse të vlefshme. Sot mund të hidhni themelet për një qëndrueshmëri financiare që ju jep qetësi. /noa.al