Zgjedhjet presidenciale në Rumani, kryeson kandidati i ekstremit të djathtë

RUMANI- Rumunët kanë votuar në zgjedhjet presidenciale, gjashtë muaj pasi përpjekja e parë përfundoi me skandal dhe konfuzion. Sondazhet e para tregojnë se kandidati i krahut të djathtë, George Simion, doli i pari, me rreth 30% të votave, i ndjekur nga kryetari i bashkisë së Bukureshtit, Nicusor Dan, dhe Crin Antonescu, një liberal që përfaqëson koalicionin qeverisës Social-Demokrat dhe Liberal Kombëtar.

Simion merr 30-33% të votave, ndërsa Antonescu dhe Dan marrin nga 21% deri në 23%. Të dhënat e exit poll-eve nuk përfshijnë votat e rumunëve që jetojnë jashtë vendit, ku Simion dhe Dan gëzojnë popullaritet. Ndërkohë rezultatet paraprake zyrtare priten të bëhen të ditura më vonë gjatë mbrëmjes së sotme.

Zgjedhjet e 24 nëntorit u fituan nga një i huaj radikal me prirje mistike, Calin Georgescu, por ky rezultat u anulua për shkak të akuzave për mashtrim gjatë fushatës dhe ndërhyrjes ruse. Meqenëse asnjë kandidat nuk parashikohet të marrë më shumë se 50% të votave në ripërsëritjen e zgjedhjeve, pritet një balotazh midis dy kandidatëve më të mirë më 18 maj. Pasi u mbyllën qendrat e votimit, Simion falënderoi ata që votuan për të.

"Ishte një akt guximi, besimi dhe solidariteti", tha ai në një mesazh të regjistruar.

Në shkurt, zëvendëspresidenti i SHBA-së JD Vance kritikoi ashpër Rumaninë për anulimin e zgjedhjeve, duke shkaktuar tronditje në një establishment politik rumun që mbështetet shumë në marrëdhënien e tij të veçantë me SHBA-në. Megjithatë, Georgescu u ndalua të merrte pjesë në rizgjedhje.

“Këto zgjedhje nuk kanë të bëjnë me një kandidat apo një tjetër, por me çdo rumun që është gënjyer, injoruar, poshtëruar dhe që ende ka forcën të besojë dhe të mbrojë identitetin dhe të drejtat tona”, shkroi Simion në X të premten.

Rezultati pritet me nervozizëm në kryeqytetet evropiane, Uashington, Kiev dhe Moskë. Rumania është një rrugë e rëndësishme tranziti për sistemet e armëve dhe municionet në Ukrainë. Vendi ka një mburojë mbrojtëse nga raketat amerikane në Deveselu dhe tre baza ajrore të mëdha nga të cilat NATO kryen misione patrullimi ajror deri në kufirin e Ukrainës dhe Moldavisë, si dhe mbi Detin e Zi.

