Makina përplas një motorr elektrik, raportohet për dy të plagosur

SHKODËR- Një aksident rrugor ka mbrëmjen e sotme, rreth orës 20:30, në aksin “Shkodër-Lezhë”, ku një automjet u përplas me një motomjet, duke lënë të plagosur dy të rinj. Sipas bluve shtetasja D. S., e cila drejtonte automjetin, dyshohet se ka humbur kontrollin e mjetit, duke shkaktuar përplasjen me motomjetin që drejtohej nga 18-vjeçari me iniciale A. A., i cili kishte pasagjer një të mitur 17-vjeçar.

Gjithashtu i mituri dhe 18-vjeçari ndodhen në Spitalin Rajonal Shkodër, nën kujdesin e mjekëve. Ndërkohë grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

Njoftimi i Policisë:

Shkodër/Informacion paraprak

