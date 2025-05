Kur qielli flet me gjuhën e shpirtit: kush ndriçon dhe kush duhet të ndalet këtë të hënë. Fox: 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes – E hënë, 5 maj 2025

Të hënën e 5 majit, yjet nuk flasin vetëm për emocione, por edhe kthesa të papritura dhe zgjedhje të ndjeshme. Për disa shenja, dita do të jetë e mbushur me energji, pasion dhe mundësi për të korrur frytet e përpjekjeve të mëhershme.

Ndërsa për të tjerat, qielli flet me tone më të kujdesshme, duke kërkuar reflektim, durim dhe vetëdije të thellë.

Paolo Fox, me ndjeshmërinë që e karakterizon, ka sjellë një lexim të thellë për secilën shenjë, dhe ne kemi përzgjedhur nga ky horoskop të plotë 3 shenjat më me fat dhe 3 shenjat që duhet të tregojnë kujdes, bazuar në ndikimet planetare, këshillat emocionale dhe sinjalet intuitive që yjet kanë dërguar.

3 shenjat më me fat – E hënë, 5 maj 2025

Demi

Jeni nën një ndikim shumë të mirë të Hënës, që ju sjell qetësi shpirtërore, siguri në marrëdhënie dhe mundësi të reja në punë. Në dashuri ka afërsi dhe mirëkuptim, sidomos për çiftet që duan të hedhin hapa seriozë. Kjo ditë është si një tokë e butë ku gjithçka që mbillni, ka gjasa të lulëzojë.

Luani

Jeni në qendër të vëmendjes dhe më në fund ndjeni se përpjekjet tuaja po shpërblehen. Në dashuri jeni të sigurt, të pëlqyer dhe gati për të bërë plane të mëdha. Në punë, merrni vlerësime apo përgjigje që i keni pritur. Kjo është një ditë që ju jep shtysë për t’u ndjerë sërish në elementin tuaj.

Shigjetari

Dita ju fton drejt hapësirave të reja – mendërisht dhe shpirtërisht. Edhe nëse nuk lëvizni fizikisht, do ndiheni të frymëzuar, kuriozë dhe plot ide. Në dashuri ka mundësi për njohje të bukura, ndërsa në punë mund të merrni një lajm që ju zgjeron horizontin. Qielli është i hapur për ju, mjafton të besoni.

—

3 shenjat që duhet të kenë kujdes – E hënë, 5 maj 2025

Bricjapi

Jeni të tensionuar dhe të mbingarkuar, si emocionalisht, ashtu edhe në punë. Ndjeni presionin për të qenë gjithmonë të fortë, por yjet ju ftojnë të hapeni edhe shpirtërisht. Mos i mbani të gjitha për vete. Jepini vetes pak pushim dhe mos u merrni me barrëra që nuk ju takojnë.

Binjakët

E keni mendjen të mbushur me ide, por mungon përqendrimi. Në dashuri mund të keni thënë diçka të gabuar dhe sot duhet të përballeni me pasojat. Në punë, jeni më mirë kur bashkëpunoni me të tjerët – mos i lini bisedat e rëndësishme për më vonë.

Ujori

Dita është e ngarkuar me ngjarje të papritura. Në dashuri mund të ndodhin ndryshime që ju befasojnë, por jo gjithmonë në mënyrë të këndshme. Në punë keni ide, por mungon mbështetja për t’i bërë realitet. Mos nxitoni – dëgjoni trupin dhe gjendjen tuaj të brendshme para se të merrni vendime. /noa.al

