Vritet me thikë i riu në një sherr mes tifozëve të Atalantës dhe Interit

ITALI – Një djalë 26-vjeçar, Riccardo Claris, një tifoz i rregullt te Atalanta Curva Nord, u qëllua për vdekje me thikë mbrëmë në Bergamo: vrasja ndodhi në zonën e stadiumit Gewiss, në rrugë, me sa duket në kulmin e një debati midis tifozëve të ekipit të Bergamos dhe Interit.

Viktima dyshohet se është goditur në shpinë nga një djalë tjetër, i dyshuari 19-vjeçar më vonë është dorëzuar në polici dhe është në burg, duke pritur të merret në pyetje nga gjyqtari hetues: ai dyshohet se tha se veproi për të mbrojtur vëllain e tij gjatë një sulmi të dhunshëm që përfshinte gjithsej dhjetë të rinj.

Sherri thuhet se filloi jashtë një bari në Borgo Santa Caterina midis dy grupeve të tifozëve, Interit dhe Atalantës, pasi 19-vjeçari, së bashku me vëllain e tij dhe disa miq, filluan të brohorisnin.

Në vendngjarje, në rrugën Ghirardelli, pak pas orës 1:00 të mëngjesit, 118 dërgoi automjete emergjence, por nuk kishte asgjë që mund të bëhej për të riun e goditur me thikë. Disa banorë raportuan se kanë parë shufra dhe shkopinj, hetimet janë ende duke vazhduar.

Baneri i shfaqur në Monza-Atalanta

"Claris kudo me ne": kjo është ajo që mund të lexohet në banderolën që tifozët e Atalantës shfaqën, të shoqëruar me brohoritje dhe duartrokitje, në seksionin mysafir në Monza për të kujtuar Riccardo Claris, tifozin 26-vjeçar të Dea-s që u godit me thikë për vdekje në Bergamo gjatë natës midis të shtunës dhe të dielës.

Claris, i diplomuar në Ekonomi dhe Tregti, nuk ishte vetëm një tifoz i njohur e Atalantës, por edhe një ish-lojtar. Ai në fakt kishte luajtur në ekipin e të rinjve të Albinoleffes dhe më pas në Promozione dhe Eccellenza.