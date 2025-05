Postimi i Trump i veshur si Papë kritikohet ashpër nga katolikët

SHBA- Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, është kritikuar ashpër nga disa katolikë pasi postoi një foto të krijuar nga inteligjenca artificiale, ku e përshkruan veten si Papë. Imazhi, i ndarë nga llogaritë zyrtare të Shtëpisë së Bardhë në mediat sociale, vjen ndërsa katolikët vajtojnë vdekjen e Papa Françeskut, i cili vdiq më 21 prill, dhe përgatiten të zgjedhin Papën e ardhshëm.

Konferenca Katolike e Shtetit të Nju Jorkut e akuzoi Trumpin se po tallte besimin. Postimi vjen disa ditë pasi ai bëri shaka me gazetarët: Do të doja të isha Papë.

Trump nuk është presidenti i parë që akuzohet për tallje të besimit katolik. Ish-presidenti amerikan Joe Biden shkaktoi zemërim një vit më parë kur bëri shenjën e kryqit në një tubim pro-abortit në Tampa të Floridës.

Zëdhënësi i Vatikanit, Matteo Bruni, nuk pranoi t’u përgjigjej pyetjeve në lidhje me postimin e Trump gjatë një takimi me gazetarët të shtunën. Imazhi që Trump postoi të premten në mbrëmje e tregon atë të veshur me një rrobë të bardhë dhe mitër të mprehtë, të veshur tradicionalisht nga një peshkop. Ai mban një kryq të madh rreth qafës dhe e ka gishtin të ngritur.

Konferenca Katolike e Shtetit të Nju Jorkut, e cila përfaqëson peshkopët në Nju Jork, u përgjigj nëpërmjet Twitter-it: Nuk ka asgjë të zgjuar apo qesharake në lidhje me këtë imazh, Z. President.

Ish-kryeministri italian i krahut të majtë, Matteo Renzi, gjithashtu kritikoi ashpër postimin e Trump.

“Ky është një imazh që ofendon besimtarët, ofendon institucionet dhe tregon se udhëheqësi i botës së krahut të djathtë kënaqet duke bërë shaka”, shkroi Renzi në italisht në X.

Por Shtëpia e Bardhë hodhi poshtë çdo sugjerim se presidenti republikan po tallte papatin.

“Presidenti Trump fluturoi për në Itali për t’i shprehur respektin e tij Papa Françeskut dhe për të marrë pjesë në funeralin e tij, dhe ka qenë një mbështetës i palëkundur i katolikëve dhe lirisë fetare”, tha zëdhënësja Carolyn Levitt.