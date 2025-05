“Më hileqarë se…”, Gerta Gixhari kunja ndaj Rozana Radit dhe Laert Vasilit

Ish-banorja e “Big Brother VIP Albania 4”, Gerta Gixhari, ka qenë së fundmi e ftuar në emisionin “Ftesë në 5”, ku ka folur për rrugëtimin e saj në reality show.

Gjatë intervistës, Gerta u pyet nga moderatorja e programit, Bieta Sulo, për dy finalistët Rozana Radin dhe Laert Vasilin.

Për Gertën lojtarët më hileqarë të këtij edicioni janë Rozana dhe Laerti dhe ajo u shpreh:

“Rozana dhe Laerti janë më hileqarë se hileqarët sepse kanë transformuar situata dhe kanë transformuar dhe bisedat”.

Kujtojmë se brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Gerta ka patur debate të forta me të dy ish-finalistët. Madje Gixhari i ka akuzuar ata për një aleancë mes tyre, edhe pse Rozana dhe Laerti kanë debatuar herë pas here me njëri-tjetrin.