Vieri: Sot është dita e 18-të që marr ilaçe, antibiotikët dhe kortizoni po funksionojnë

Makthi i Christian Vierit nuk ka përfunduar ende, por ish-kampioni italian sheh drejt së ardhmes me pak më shumë optimizëm. Gjendja shëndetësore e “Bobo”, pas problemeve që e detyruan të kthehej para kohe nga pushimet në Maldive, ku ndodhej me familjen, vazhdon të monitorohet me kujdes. Ishte vetë Vieri që ndau një përditësim me ndjekësit në rrjetet sociale, në stilin e tij tipik, me një video të lezetshme.

Në videon e publikuar në Instagram, me partneren e tij Costanza Caracciolo, ish-sulmuesi tregoi se nuk i kujtohej saktësisht dita: “Atëherë, ku jemi? Çfarë dite është sot? Sidoqoftë, është dita e 18-të që marr ilaçe. Jam më mirë, kam më pak kollë”.

Vieri ka filluar të dalë edhe pak nga shtëpia: “Sot bëra një shëtitje. Gjithsesi, antibiotikët dhe kortizoni po funksionojnë. Duhet t’i ndërpres të hënën, nëse çdo gjë shkon mirë. Të hënën do të takoj mjekun, do të shohim si do të shkojë”.

Ai nuk arrin ende të besojë çfarë i ka ndodhur: “Njeriu mund ta kapë një gjë të tillë, një gjysmë pneumonie, fole infeksionesh…, por çfarë dreqin është kjo? Antibiotikë, kortizon… çfarë? S’e kam pasur kurrë diçka të tillë”.

Në përfundim të videos, “Bobo” përshëndeti me humor të gjithë miqtë dhe tifozët që i kanë qëndruar afër: “Faleminderit për 5 trilionë e 780 milionë mesazhe. Jeni si gjithnjë të mrekullueshëm”.

Gjendja shpirtërore e Vierit duket më e mirë, edhe pse ishte nisur për në Maldive me shpresën se klima atje dhe pushimi do ta ndihmonin të përmirësohej. Por në vend të kësaj, gjithçka u përkeqësua me kollë të fortë, dhimbje trupi e shqetësime në mushkëri, përfshirë edhe një fishkëllimë e pazakontë në njërën nga mushkëritë. Tashmë, për fat, situata është drejt stabilizimit dhe “Bobo” mund të marrë frymë më lirshëm, në të gjitha kuptimet.