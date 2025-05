Ancelotti për zërat që e lidhin me Brazilin: E ardhmja? Do të flas më 25 maj, asnjë përplasje me Real Madridin

Konferenca për shtyp e Carlo Ancelottit nuk ishte e fokusuar te ndeshja e ardhshme e La Liga-s mes Real Madridit dhe Celta Vigos, por më shumë te zhurma e madhe mediatike që ka shpërthyer ditët e fundit: kalimi i mundshëm i trajnerit italian në stolin e kombëtares së Brazilit në fund të këtij sezoni.

Një marrëveshje që u përfol si e kryer, por u përgënjeshtrua nga ndërhyrja e klubit të Florentino Perez, i cili nuk do të lejojë një ndarje të tillë në këto kushte.

Sipas zërave më të fundit, Ancelotti pritet të qëndrojë te Real Madrid të paktën deri në Kupën e Botës për Klube, ndërsa për zërat mbi Brazilin ai tha në konferencë:

“Mund ta sqaroj këtë thashethemnajë. E vërteta është se kam shumë dashuri për klubin tim, për lojtarët dhe tifozët. Për të ardhmen time do të flas më 25 maj”.

I pyetur se si e imagjinon ndarjen nga Real Madridi, italiani u përgjigj me diplomaci: “Nuk do ta tregoj, sepse nuk e di çfarë do të ndodhë. Por çfarëdo që të ndodhë, do të jetë një ndarje fantastike. Nuk kam pasur kurrë një përplasje me klubin në 6 vite, dhe nuk do të ndodhë as në ditën e fundit, kurdo që të jetë ajo. Mund të jetë më 25 maj, më 2026…”

Në lidhje me këtë sezon, dhe nëse ka qenë më i vështirë në aspektin njerëzor, Ancelotti tha: “Nga ana personale jo, por nga ana profesionale ka qenë padyshim më i komplikuar se zakonisht. Vijmë nga një sezon pothuajse perfekt dhe kemi hasur shumë vështirësi.

Kanë mbetur edhe 5 ndeshje, gjithçka mund të ndodhë. Ajo që nuk mund të ndodhë është të dorëzohemi. Duhet t’i fitojmë këto 5 ndeshje dhe të japim gjithçka. Nëse fitojmë, sezoni mund të marrë një kthesë dhe të bëhet shumë i mirë”.