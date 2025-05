Rama i sulet ashpër Berishës: Si të dal me të në debat, kur nuk më ka lënë njerëz të vdekur e të gjallë të shtëpisë sime, pa i pështyrë dhe shkelur me këmbë!

"Si mund të dal në debat me ish-kryeministrin dhe kryetarin e opozitës, kur nuk më ka lënë njerëz të vdekur e të gjallë të shtëpisë sime, pa i pështyrë dhe shkelur me këmbë".

Këtë pyetje shtroi kryeministri Edi Rama në një intervistë televizive që u transmetua mbrëmjen e të shtunës në A2.

Rama nxori kështu një arsye sipas tij pse nuk ballafaqohet në debat publik dhe mediatik me Berishën, pasi ky i fundit shumë herë e ka ftuar.

“Nuk i përmbush kushtet për të pasur fatin e një debati me mua, një individ katran me bojë, i cili nuk ka lënë të vdekur e të gjallë të shtëpisë sime, pa pështyrë e pa shkelur me këmbë”, tha z.Rama, i pyetur pse e refuzon përballjen me kreun e Partisë Demokratike.

Megjithatë, argumenti i përdorur nga Rama nuk duket bindës në kushtet kur debatet dhe përballjet publike të forcave kryesore janë shumë të rëndësishme dhe praktikë e përhershme në gjithë botën.

Që nga viti 2001, kur ishte e vetmja herë që pati një debat publik në ish Gjeli Tv mes Nanos dhe Berishës e më tej në Opinion të Blendi Fevziut, kanë kaluar 24 vite që vendit i mungon përballja e liderëve të politikës që vendos për fatet e vendit.

Rëndësia e debateve është aq e madhe, mjafton të kujtohet fakti se debati i Trampit me Bajden çoi në dorëheqjen e presidentit në detyrë, gjë që i hapi rrugën fitores së biznesmenit kontrovers.

Edi Rama, duke refuzuar Berishën në debat, refuzon dhe çdo kandidat tjetër për kryeministër.

Publikisht, disa prej tyre e kanë ftuar në debat, si avokati Adriatik Lapaj, ish kreu demokrat, Lulzim Basha, etj.

“Nuk i njoh si kundërshtarë… ë kuptimin që ata tani janë… por, me Lulin unë më shumë se sa të komunikoj me video “selfie”, nuk besoj se mund të bëj”, u përgjigj Rama.