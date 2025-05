Pak ditë para diplomimit, masakrohet për vdekje studentja britanike, mister autori dhe shkaku i krimit të rëndë

Një studente britanike e infermierisë që studionte në SHBA është gjetur e masakruar për vdekje me thikë në një apartament në Hjuston të Teksasit, vetëm disa ditë para se të diplomohej.

Elizabeth Tamilore Odunsi, 23 vjeç, u zbulua më 26 prill nga oficerët që kishin shkuar në apartamentin e saj për ta kontrolluar, tha policia e Hjustonit, sipas BBC. Policia tha se ajo kishte plagë të shumta të shkaktuar nga goditjet me thikë. Po ashtu një burrë u gjet në një dhomë tjetër me të paktën një plagë me thikë dhe u dërgua në spital në gjendje kritike.

Odunsi kishte një llogari në TikTok, Tamidollars, ku ajo postonte për 30,000 ndjekësit e saj rreth përvojave të saj si britanike që jetonte në SHBA. Në postimin e saj të fundit, të datës 21 prill, ajo përshkroi se si ishte gati të diplomohej brenda dy javësh dhe se kishte rezervuar tashmë një biletë pushimi.

Ndërkohë aktualisht, një mbledhje fondesh online për të riatdhesuar trupin e saj në Mbretërinë e Bashkuar për varrim ka mbledhur më shumë se 44,000 paund (58,000 dollarë). Shkaqet e vrasjes dhe autori i krimit të rëndë ende nuk dihen.