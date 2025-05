Horoskopi i Paolo Fox për të dielën, 4 maj 2025. Një ditë për të balancuar ndjenjat, për të dëgjuar intuitën dhe për të gjetur dritë në thellësitë më të fshehta të shpirtit

Në këtë ditë të ngrohtë pranverore, qielli flet qartë përmes simboleve të tij: yjet, Hëna dhe planetët dërgojnë sinjale që nxisin ndjeshmëri, thellim dhe rikthim tek vetja.

Paolo Fox vjen me horoskopin ditor për të dielën, 4 maj, një ditë që premton sqarime të brendshme, ndjesi të forta dhe udhëzime shpirtërore për çdo shenjë të zodiakut.

Nëse je një Dash i zjarrtë apo një Peshk ëndërrimtar, fjalët e tij janë një busull për shpirtin. Lexo me qetësi dhe ndiq gjurmën që yjet kanë lënë për ty.

Dashi (21 mars – 20 prill)

Kjo e diel është një ftesë për të ndalur ritmin dhe për të dëgjuar trupin e shpirtin. Hëna në një pozicion të vështirë mund të të bëjë nervoz, por Marsi të dhuron forcën për t’u përballur me gjithçka. Paolo Fox të këshillon të tërhiqesh për pak nga rrëmuja: një shëtitje në natyrë apo një meditim mund të jetë çelësi i rigjenerimit tënd. Në dashuri, beqarët mund të ndiejnë një thirrje misterioze nga e kaluara — mos e shpërfill. Për çiftet, është më mirë një përqafim i heshtur sesa një debat i kotë. Ndiq intuitën tënde dhe mos e detyro fatin: ai e di rrugën që të përket.

Demi (21 prill – 20 maj)

Kjo e diel duket se është dita jote, Demi. Yjet janë në harmoni me ritmin tënd të natyrshëm. Venusi të butëson shpirtin dhe të sjell dëshirë për bukuri dhe qetësi. Është dita e duhur për të bërë diçka të këndshme për veten — një gatim i shijshëm, pak muzikë e mirë, një aromë e re në dhomë. Në dashuri, emocionet janë të forta dhe sinqerisht të ndjera, sidomos për ata që kanë nisur një lidhje të re. Çiftet gjejnë gjuhën e përbashkët. Harro punën për një ditë. Thjesht lejo veten të jetosh me ngadalë dhe me shije.

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

E diela vjen me shumë mendime për ty, si një zjarr i brendshëm që nuk ndalon. Paolo Fox të sugjeron të ngadalësosh: jo çdo ide duhet ndjekur menjëherë. Mendja jote është e ndritur nga Merkuri, por kjo sjell rrezik për keqkuptime, veçanërisht në marrëdhënie familjare. Flit me sinqeritet dhe butësi. Në dashuri, një figurë nga e kaluara mund të shfaqet në mendje ose realitet. Je gati ta dëgjosh? Kap mesazhin e yjeve dhe bëj paqe me ndjenjat. Lexo, shkruaj, dëgjo muzikë të bukur. Sytë e mbyllur shpesh shohin më shumë.

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Kjo ditë është një përqafim për zemrën tënde të ndjeshme. Hëna të jep mbrojtje dhe një ndjeshmëri të thellë ndaj atyre që ke afër. Paolo Fox të sugjeron të shpenzosh kohë me familjen, të gatuash për të dashurit, të dëgjosh pa ndërprerje. Në dashuri, heshtja mund të bëhet gjuhë pasioni — mjafton një gjest i vogël për të ndezur zjarrin. Beqarët mund të ndiejnë që fati po troket. Kjo është një ditë për të dëgjuar më shumë dhe për të thënë më pak, për të kuptuar thellësisht pa fjalë.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Qielli të sheh me admirim këtë të hënë. Je i ndriçuar nga dielli, por Hëna kërkon reflektim. Kjo krijon një kontrast magjepsës: je i dukshëm, por njëkohësisht i thellë. Në dashuri, dëshiron vëmendje, por partneri mund të mos e kuptojë ritmin tënd — fol me zemrën, jo me egon. Krijimtaria është arma jote më e fortë: shkruaj, këndo, pikturo, vallëzo. Kujto një ëndërr që të përsëritet: është më shumë sesa thjesht një imazh. Është një thirrje nga brenda teje që kërkon përgjigje.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

E diela vjen për ty me një ftesë për pastrim të brendshëm. Paolo Fox sugjeron të ndalosh, të reflektohesh dhe të bësh rend jo vetëm në shtëpi, por edhe në zemër. Largohu nga ajo që nuk të shërben më. Në dashuri, është koha për sinqeritet: çifti duhet të dëgjojë më shumë njëri-tjetrin, ndërsa beqarët do të tërhiqen nga inteligjenca dhe fjalët e dikujt. Një shëtitje në natyrë do të bëjë mrekulli për mendjen tënde. Një zbulesë e vogël mund të ndryshojë shumë.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Paolo Fox për të dielën 4 maj 2025, ju flet me një zë të butë dhe të ekuilibruar. Shpirti juaj kërkon bukuri, por edhe drejtësi. Është dita ideale për të vendosur paqe në konfliktet e fundit, sidomos në familje. Në dashuri, Venusi ju jep sharm: përdoreni për të sqaruar një keqkuptim ose për të shprehur ndjenja. Paolo Fox ju sugjeron të rrethoheni me art, muzikë dhe ngjyra. Ëndrrat e natës mund të ndihmojnë të kuptoni nga cila anë duhet të anoni. Besoni instinktit, por mos humbni logjikën. Një ftesë është në ajër – mos e refuzoni: mund të sjellë një emocion të ri e të sinqertë.

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

E diela për ju, i dashur Akrep, është një përzierje e hijes dhe dritës. Horoskopi i Paolo Fox për 4 maj 2025 flet për emocione të thella dhe vizione të fuqishme. Hëna ju ndriçon nga brenda, ndërsa Marsi ju jep forcë. Koha është e përshtatshme për të tërhequr veten pak dhe për të reflektuar. Në dashuri, pasionet ose ndizën ose shuajnë – gjithçka varet nga sa të gatshëm jeni të tregoheni të ndjeshëm. Mos i shtypni ndjenjat. Një ëndërr e natës mund të zbulojë një të vërtetë të fshehur. Kushtoni vëmendje sinjaleve – një fjalë, një numër, një kafshë e hasur rastësisht. Gjithçka ka kuptim, nëse dini ta shihni.

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Energjia e kësaj të diele është e ngarkuar dhe e gjallë. Horoskopi i Paolo Fox për 4 maj 2025 ju shtyn drejt aventurës, qoftë ajo e jashtme apo e brendshme. Dielli ju buzëqesh dhe ju shtyn të eksploroni ide të reja, ndërsa Jupiteri zgjeron horizontet tuaja. Në dashuri, entuziazmi juaj është ngjitës – të tjerët ndjejnë zjarrin tuaj. Beqarët janë të favorizuar në takime stimuluese. Paolo Fox ju sugjeron të lexoni diçka që hap mendjen. Ëndrrat tuaja janë plot simbole – mos i neglizhoni. Është një ditë për t’u jetuar me lehtësi dhe me një sy drejt shpirtërores. Udhëtimi më i rëndësishëm është ai brenda vetes.

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

E diela sjell reflektim dhe hapa të vegjël drejt qetësisë. Paolo Fox për 4 maj 2025 ju fton të ndaloni, të merrni frymë dhe të dëgjoni. Saturni ju udhëheq, por lëreni zemrën të flasë. Në dashuri është momenti për të thënë atë që ndjeni, edhe pse është e vështirë. Stabiliteti vjen nëse ndaloni së kontrolluari gjithçka. Ëndrrat mund të jenë me domethënie të thellë – mos e injoroni ndonjë shenjë në mëngjes. Kjo është dita për të ngadalësuar dhe për të vëzhguar: ka një mesazh që pret vetëm ju që ta kuptoni.

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Qielli ju flet në mënyra të pazakonta, i dashur Ujor. Horoskopi i Paolo Fox për 4 maj 2025 sjell një frymë origjinaliteti dhe intuitash. Merkuri dhe Urani bashkëpunojnë dhe ju japin ide të ndritura. Në dashuri, mos u tregoni të ftohtë – afroheni me një gjest të thjeshtë. Paolo Fox ju këshillon të kultivoni një projekt artistik ose të shkruani atë që ndjeni. Ëndrrat do të jenë të gjalla dhe profetike. Shënoni çfarë ju thotë nënvetëdija. Jetojeni ditën me magji. Lëreni vend për rastësi – asgjë nuk ndodh pa arsye.

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Një ditë ëndërrimtare në çdo kuptim. Horoskopi i Paolo Fox për 4 maj 2025 ju përqafon me një atmosferë të pezullt mes reales dhe ëndrrës. Hëna ju bën poetikë, Neptuni ju dhuron vizione. Në dashuri jeni të butë e të thellë: ata që ju duan e ndiejnë. Për beqarët, një magji e veçantë mund të shfaqet përmes një takimi të papritur. Paolo Fox ju sugjeron të dëgjoni muzikë, të vizatoni ose të shkruani. Ëndrrat mund t’ju udhëheqin ditët në vijim. Kjo është një e hënë për të prekur shpirtin dhe për të lënë universin t’ju këndojë një magji të vogël shprese në vesh. /noa.al