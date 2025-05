Branko: 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes – E diel, 4 maj 2025: Ndikimi i yjeve në këtë të dielë pranverore

Mesazhi i ditës nga Branko: “Yjet ndriçojnë për të gjithë, por ne duhet të dimë nga cilën dritë të marrim udhë. Sot është një ditë për të zgjedhur me ndjenjë, për të folur me zemër dhe për të dëgjuar me shpirt".

3 shenjat më me fat të ditës së diel

Këto shenja janë të mbrojtura nga qielli dhe kanë mundësi të mëdha për të marrë energji pozitive, dashuri, qartësi dhe surpriza të këndshme.

Dashi – Yjet në shërbim të guximit

Kjo e diel është si një ftesë për rilindje emocionale për ju. Falë Marsit, ndjeni forcë për të marrë vendime të rëndësishme në dashuri apo në marrëdhënie të ngushta. Sot fjalët tuaja prekin, shërojnë, zgjidhin. Çdo gjë që merrni përsipër në këtë ditë ka potencialin të ndryshojë rrjedhën e ndjenjave tuaja. Mos kini frikë nga kthesat: jeni në rrugën e duhur dhe qielli ju jep dritën jeshile.

Demi – Një qetësi që shëron zemrën

Hëna në shenjën tuaj ju sjell ndjeshmëri të thellë dhe një qetësi të veçantë shpirtërore. Sot gjithçka që ndodh është si një përqafim nga universi. Familja, dashuria, edhe një përqafim i papritur mund të bëhen pika kthesë. Rini të lidhur me tokën, me natyrën dhe me veten. Çdo moment i thjeshtë sot kthehet në një përjetim të madh. Jeni mes më të bekuarve të ditës.

Shigjetari – Kurioziteti ju çon drejt lumturisë

Dita juaj ka në thelb fjalën “lëvizje”. Yjet ju nxisin të mos qëndroni në vend, sepse gjithçka që kërkoni është jashtë rutinës. Takime të reja, ndjenja të reja, dëshira të vjetra që rikthehen — të gjitha janë në ajër. Edhe një takim i rastësishëm mund të ndezë shkëndija. Sot është dita për të ndjekur impulsin, për të qeshur fort dhe për të besuar se e bukura është afër. Dhe është.

—

3 shenjat që duhet të kenë kujdes

Këto shenja janë më të ekspozuara ndaj ndjeshmërisë, dyshimeve apo reflektimeve të thella. Kujdesi ndaj vetes dhe fjalëve është i domosdoshëm.

Gaforrja – Kujdes me emocionet që dalin nga e kaluara

Dita është e ngarkuar me ndjenja, por jo të gjitha të lehta. Kujtimet mund t’ju pushtojnë dhe ndonjëherë të lënë pezull. Mos i luftoni, por mos lejoni që të ju hutojnë. Shfrytëzojeni këtë ndjeshmëri për t’u kthyer te vetja, për të kuptuar më mirë çfarë kërkoni. Në dashuri dhe familje, ruani qetësinë. Sot më shumë se kurrë duhet të kujdeseni për balancën shpirtërore.

Bricjapi – Rruga juaj ka nevojë për durim

Kjo e diel nuk është për veprime të mëdha, por për qetësi dhe reflektim. Ju mund të ndiheni pak të shkëputur nga të tjerët ose në pritje të një përgjigjeje që nuk po vjen. Mos e kërkoni me forcë. Disa gjëra kërkojnë kohë për të çelur si duhet. Në familje, shmangni përplasjet. Qetësia është arma juaj më e mirë sot. Asgjë nuk po vonon — gjithçka po piqet në mënyrën e vet.

Akrepi – E vërteta ndonjëherë dhemb

Kjo është një ditë e thellë për ju, ku disa të vërteta mund të dalin në sipërfaqe. Nuk është domosdoshmërisht keq, por duhet t’i përballoni me maturi dhe jo me nxitim. Emocionet janë të forta, pasioni gjithashtu — por mos lejoni që misteri të kthehet në dyshim. Dëgjoni, vëzhgoni, por mos jepni gjykime të nxituara. Ëndrrat tuaja mund të jenë çelës i një sqarimi të madh shpirtëror. /noa.al

Horoskopi i Brankos për të dielën, 4 maj 2025. Merrni frymëzim për ta jetuar këtë ditë me vetëdije dhe qartësi