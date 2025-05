Pesë të plagosur nga konflikti me armë në Laç. Policia identifikon autorin dhe shoqëron disa persona

Kurbin, 3 maj 2025- Policia ka dalë në një reagim zyrtar në lishje me të shtënat me armë zjarri në Laç. Blutë bëjnë me dije se pesë persona kanë mbetur të plagosur nga të shtënat. Të plagosurit janë: Angjelina Gjezaj, Amarildo Ndoj, Liridon Ismaili, Daniel Gjeloshi, Geri Bitri. Gjithashtu të plagosurit janë dërguar menjëherë për ndihmë mjekësore më të specializuar në spitalin e Traumës në Tiranë.

Kurbin/Informacion paraprak

Rreth orës 13.30, pranë ish-Gjykatës së Kurbinit, dyshohet se si pasojë e një konflikti të çastit midis disa personave, kanë mbetur të plagosur me armë zjarri shtetasit L. I., A. Gj., G. N., A. N, dhe D.Gj, të cilët janë dërguar menjëherë për ndihmë mjekësore më të specializuar në spitalin e Traumës në Tiranë.

Me marrjen e njoftimit, shërbimet e Policisë kanë shkuar menjëherë në vendin ngjarjes, ku kanë bërë të mundur shoqërimin e disa personave dhe në ndihmë të Policisë Vendore kanë shkuar dhe Forcat Kombëtare të Sigurisë Njësia Shkodër.

Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë po punon për sqarimin e plote të rrethanave të ngjarjes dhe dokumentimin ligjor të saj, si dhe për kapjen e shtetasit që qëlloi me armë gjatë konfliktit të çastit, i cili është identifikuar nga ana jonë dhe vijon puna për kapjen e tij.