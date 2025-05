Berisha: Lamborghini i Noizit nuk është rroga dhe pensione! Edhe Kamala mori të gjithë Hollivudin me vete, po përfundoi atje ku e meritonte

Berisha mbyll fushatën në Peqin: Kritika të forta ndaj qeverisë, 11 Maji si "dita e qytetarit"

Peqin – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, zhvilloi takimin përmbyllës elektoral në Peqin, ku në një fjalim të gjatë dhe të drejtpërdrejtë adresoi kritika të ashpra ndaj kryeministrit Edi Rama dhe qeverisë aktuale. Gjatë fjalës së tij, Berisha akuzoi Ramën për dështime ekonomike dhe sociale, për varfërimin e qytetarëve dhe për favorizime klienteliste në dëm të interesit publik.

Në fokus të kritikave ishte gjendja e pensionistëve, të cilët sipas Berishës, trajtohen me “një pension mesatar prej 172 mijë lekësh që nuk mjafton për të mbuluar nevojat bazë”. Ai theksoi se më shumë se gjysma e pensionistëve marrin më pak se kjo shumë dhe akuzoi qeverinë se ka dështuar në sigurimin e një jete të denjë për të moshuarit.

Berisha përmendi gjithashtu emigrimin masiv të shqiptarëve gjatë dekadës së fundit, duke përllogaritur se rreth 45% e popullsisë është larguar nga vendi. Në këtë kontekst, ai e cilësoi qeverisjen aktuale si përgjegjëse për braktisjen e vendit dhe për “kthimin e Shqipërisë në një vend pa perspektivë për të rinjtë”.

Në pjesën më polemike të fjalimit, Berisha hodhi akuza të drejtpërdrejta për korrupsion, përfshirë ndërtimin e një rezidence luksoze në Surrel, përfitime të padrejta të pasurive publike në Gjipë, dhe zhdukje të pretenduar të fondeve të inceneratorit të Tiranës. Ai përmendi edhe emra konkretë të afërmve të Ramës, të cilët sipas tij kanë përfituar në mënyrë të paligjshme prona dhe tendera publikë.

Një moment që tërhoqi vëmendje ishte ironizimi ndaj bashkëpunimeve publike të qeverisë, ku përmendi edhe reperin Noizy dhe Lamborghini-n e tij si simbol të "shfaqjes" në vend të përmirësimit të jetës reale të qytetarëve. “Lamborghini i Noizit nuk është rroga dhe as pensione. Ai ta gëzojë, por ç’punë ka pensionisti me të?”, deklaroi Berisha, duke aluduar për përdorimin e figurave të njohura për të larguar vëmendjen nga problemet thelbësore.

Ai përmbylli fjalimin me një thirrje për pjesëmarrje masive në zgjedhjet e 11 majit, duke e cilësuar këtë datë si “dita e qytetarit”, një mundësi për të kthyer dinjitetin, shpresën dhe drejtësinë. Berisha kërkoi votë për ndryshimin dhe u shpreh se shqiptarët nuk janë njerëz që mashtrohen lehtë, duke i inkurajuar të mos bien pre e asaj që ai e quajti "show mediatik dhe tallje me publikun".

Fushata elektorale për zgjedhjet e 11 majit pritet të përfundojë zyrtarisht më 10 maj, ndërsa takimi në Peqin përmbyll lëvizjen e Partisë Demokratike në këtë qytet.

Berisha për Noizyn me Lamborghini: “Nuk është as rrogë, as pension”

Në mbyllje të fushatës elektorale në Peqin, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ndau një koment të drejtpërdrejtë dhe ironik në lidhje me prezencën e reperit Noizy në një prej aktiviteteve të qeverisë, ku ky i fundit u shfaq me një automjet luksoz Lamborghini.

Berisha e përdori këtë moment si simbol të ç’ka ai e konsideron shkëputje të qeverisë nga realiteti i qytetarëve të zakonshëm: “Gjen edhe Noizin me Lamborghini. Po Lamborghini i Noizit nuk është pensione, nuk është rroga. Ai ta gëzojë, po ç’punë ka pensionisti me të, apo si ta mashtrojë?” – u shpreh ai.

"Gjen edhe Noizin me Lamborghini.

Po Lamborghini i Noizit nuk është pensione, nuk është rroga. Ai ta gëzojë, po ç’punë ka pensionisti me të, apo si ta mashtrojë? Po ç’punë ka i sëmuri që vdes për ilaçe Historia ka qenë e hidhur. Edhe Kamala mori të gjithë Hollivudin me vete, po përfundoi atje ku e meritonte. Çfarë i mendon ky shqiptarët? Qenie primitive, njerëz të papërgjegjshëm? Njerëz që mund t’i mashtrojë. Kurrën e kurrës nuk janë të tillë shqiptarët, nuk janë të tilla gratë, nënat, motrat, vajzat tona. Ndaj dhe 11 Maji është dita e qytetarit. Është ora e vërtetë e tij. E mençurisë, e dinjitetit, e krenarisë së tij, e shpresës, e besimit tek e ardhmja".

Në të njëjtën linjë, Berisha solli në vëmendje problemet e të sëmurëve dhe qytetarëve në nevojë, duke e cilësuar këtë lloj spektakli si banal dhe të pandjeshëm ndaj vuajtjeve reale. Sipas tij, përdorimi i figurave publike për të tërhequr vëmendjen është një përpjekje për të fshehur dështimet qeveritare dhe mungesën e llogaridhënies për çështje të rëndësishme si pensionet dhe varfëria. /noa.al