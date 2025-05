“Një dekadë ndryshimesh në Gjirokastër”: Rama paraqet bilancin e investimeve dhe sfidon narrativat mediatike

Në një takim elektoral të zhvilluar në Gjirokastër, kryeministri Edi Rama paraqiti një përmbledhje të gjerë të zhvillimeve ekonomike dhe sociale në vend, me fokus të veçantë mbi qarkun e Gjirokastrës. Fjalimi i tij përmbante statistika, projeksione dhe krahasime rajonale, duke synuar të pasqyrojë transformimet e një dekade në kuadër të mandatit socialist.

Rama e nisi fjalën me një vëzhgim kritik ndaj perceptimeve të krijuara nga debatet mediatike: “Në ato berberhanet e mbrëmjes, unë nuk hyj prej 2009-ës… Kush hyn aty nuk fiton asgjë, përkundrazi shpeshherë del i çoroditur, i dizinfomuar, i shkatërruar nga nervat.”

Duke iu referuar një sondazhi të kryer nga një kompani amerikane, ai u shpreh i habitur nga reagimet që pasuan nëpër studio televizive: “Paraqitej grafiku që thoshte se shumica mendon që vendi po ecën në drejtimin e duhur… dhe analistët komentonin ‘populli është i sëmurë’.” Ai shtoi me ironi: “Mos vallë jemi ne të shkëputur nga Shqipëria reale?”

Në raport me qarkun e Gjirokastrës, Rama paraqiti të dhëna konkrete për investime të realizuara: “Kemi realizuar 475 projekte dhe kemi investuar 331 milionë euro në një dekadë në qarkun e Gjirokastrës.”

Ai përmendi:

108 milionë euro për 95 projekte në infrastrukturë rrugore (331 km rrugë të asfaltuara dhe të bardha)

10.3 milionë euro për 52 projekte të rigjenerimit urban

17 milionë euro për turizëm, mjedis dhe zona të mbrojtura

35 milionë euro për investime në ujësjellës dhe kanalizime

90 milionë euro në shpërndarjen e energjisë elektrike

27 milionë euro në sektorin e bujqësisë

12 milionë euro në arsimin dhe sportin

8 milionë euro në qendrat shëndetësore dhe kujdesin social

25 milionë euro vetëm për kulturën në këtë qark

Në aspektin makroekonomik, kryeministri njoftoi: “Prodhimi i përgjithshëm kombëtar është rritur nga më pak se 10 miliardë euro në mbi 25 miliardë. Projeksioni për 2030 është 35 miliardë euro.”

Për papunësinë, Rama u ndal tek shifra më e fundit: “Për herë të parë Shqipëria ka papunësi nën 10% dhe kjo nuk lidhet me emigrimin, por me rritjen reale të vendeve të punës.”

Ai solli në vëmendje krahasimin: “Në 2013 kishim 1 milion e 23 mijë të punësuar, sot kemi 1 milion e 327 mijë. Pra 300 mijë më shumë.”

Për sa i përket pensioneve, Rama theksoi dallimin mes pensionistëve të dalë para dhe pas reformës së vitit 2014: “Ka dy blloqe pensionistësh dhe kjo sjell padrejtësi morale, por ishte e vetmja mënyrë për të shpëtuar sistemin nga kolapsi.”

Në fushën e taksimit, ai përshkroi ndryshimet me një shembull konkret: “Në sistemin e mëparshëm, një pastruese dhe një 15-katësh paguanin të dy 10% taksë. Sot, 57% e të punësuarve nuk paguajnë fare tatim mbi pagën.”

Rama shpjegoi se nga ndryshimet në tatimin mbi fitimin dhe TVSH për bizneset e vogla, ekonomia familjare është mbështetur direkt: “Në 10 vjet kemi lënë 2.5 miliardë euro në xhepat e qytetarëve dhe të bizneseve të vogla.”

Ai gjithashtu solli shembuj të investimeve në shëndetësi, ku sipas tij paga e mjekëve është rritur nga 490 në 1670 euro mesatare, me objektiv 2000 euro në vitin 2030.

Në fund, Rama përmendi projektin për aeroportin turistik të Gjirokastrës, që sipas tij është identifikuar si lokacioni më i përshtatshëm për fluturime sezonale në jug. “Kemi konceptin gati dhe synojmë që në Shqipërinë 2030 të ketë fluturime që ulen dhe ngrihen nga aeroporti i Gjirokastrës.”

Fjalimi u mbyll me një reflektim mbi marrëdhëniet ndërkombëtare të Shqipërisë: “Në historinë e saj, Shqipëria nuk ka qenë kurrë në pozicionin që është sot në marrëdhënie me BE. Nuk futesh në atë shtëpi nëse nuk je bërë shtet.”

Duke mbështetur argumentet e tij mbi shifra nga institucione si Eurostat dhe OKB, Rama sfidoi perceptimet kritike që, sipas tij, shpërndahen përmes “kënetës mediatike”, ndërsa kërkoi nga qytetarët që të gjykojnë mbi faktet dhe jo mbi zhurmën. /noa.al