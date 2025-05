Paolo Fox: Tre shenjat më me fat dhe tre që duhet të kenë kujdes këtë të shtunë 3 maj 2025

Dita e shtunë, 3 maj 2025, sjell për disa shenja të zodiakut një frymë të re shprese dhe energjie, ndërsa për të tjera kërkon kujdes të shtuar në fushat emocionale dhe profesionale.

Lëvizjet e planetëve – me ndikimin e Mërkurit, Afërditës dhe Hënës – krijojnë një klimë të pasur me sfida dhe mundësi.

Më poshtë do të gjeni përzgjedhjen e tre shenjave që favorizohen më shumë nga yjet sot, si dhe tre që duhet të tregojnë kujdes të shtuar për të shmangur keqkuptime dhe tensione.

Shenjat më me fat të ditës:

1. Shigjetari

Rikthim i forcës dhe optimizmit

Pas një periudhe lodhjeje dhe paqartësie që nga fundi i shkurtit, Shigjetari rikthehet me energji të plotë në skenë. Sajë ndikimit pozitiv të Afërditës dhe Mërkurit, kjo shenjë ndjen një hov të ri për të vepruar, për të marrë vendime të guximshme dhe për të ndjekur pasionet që kishte lënë pezull. Projekte të reja, takime me ndikim dhe mundësi për përparim profesional janë të gjitha të mundshme gjatë kësaj periudhe. Edhe në dashuri, energjia është e favorshme: është koha për të hapur zemrën dhe për të nisur histori të reja apo për të forcuar lidhjet ekzistuese.

2. Peshqit

Koha për të ndërtuar të ardhmen

Muaji maj ka hapur për Peshqit një fazë jashtëzakonisht produktive. Planetët janë në favor dhe krijojnë kushtet për t’u përqendruar në projektet personale apo profesionale. Ata që menaxhojnë një aktivitet në mënyrë të pavarur kanë mundësi të rishikojnë kontratat dhe të arrijnë marrëveshje të reja fitimprurëse. Pika kulmore pritet mes 16 dhe 21 majit, por çdo hap i sotëm është bazë për suksesin e ardhshëm. Është një kohë ideale për të dalë nga vështirësitë e muajit prill dhe për të ndërtuar me besim të ardhmen.

3. Luani

Rilindje e dëshirës dhe e energjisë personale

Pas një fillimi të vështirë të muajit prill, Luani tani shijon mbështetjen e plotë të Marsit, Mërkurit dhe Afërditës. Energjia fizike është në rritje, idetë janë të qarta dhe dëshira për të rinovuar jetën është e fortë. Me hyrjen e Hënës në shenjë pas pak ditësh, çdo iniciativë merr më shumë fuqi. Është një periudhë e shkëlqyer për të rritur vizibilitetin personal dhe për të ndjekur projekte të guximshme. Dashuria gjithashtu ndriçon: joshja, karizma dhe dëshira për afërsi janë në nivel të lartë.

—

Shenjat që duhet të kenë kujdes sot:

1. Akrepi

Gjendje shpirtërore e luhatshme dhe tensione familjare

Pas një dite të djeshme të ngarkuar, Akrepi duhet të bëjë kujdes të mos përsërisë të njëjtat gabime edhe sot. Në pasdite mund të ndiejë një rënie të lehtë të humorit, ndaj është mirë të shmangë konfrontimet, sidomos në familje apo në çift. Është një ditë e ndjeshme për marrëdhëniet personale, ndaj këshillohet vetëkontroll dhe kohë për reflektim. Edhe pse maja sjell përgatitje për mundësi të mëdha në qershor, sot është dita për të ruajtur qetësinë dhe për t’u mbrojtur nga ndikimet negative.

2. Peshorja

Marrëdhënie të ndërlikuara dhe nevojë për distancim

Kjo ditë fillon me një nevojë për kujdes të veçantë në marrëdhëniet sentimentale. Peshorja mund të përjetojë një melankoli të lehtë dhe të ndikohet nga planetët kundërshtarë, duke e bërë më të vështirë menaxhimin e emocioneve. Këshillohet të mos këmbëngulë në dallime të parëndësishme dhe të mos lejojë që tensionet e së kaluarës të zgjohen sërish. Rishikimi i rrethit shoqëror apo i bashkëpunëtorëve mund të sjellë qartësi në ditët në vijim. Distancimi nga personat që lodhin shpirtin është i domosdoshëm.

3. Bricjapi

Pesha e përgjegjësive dhe ftohja emocionale

Bricjapi po përjeton një periudhë të mbushur me mendime, shqetësime dhe ndjenja faji. Dëshira për të pasur gjithçka nën kontroll mund të shndërrohet në burg emocional, duke shkaktuar ndarje me partnerin ose me njerëzit e afërt. Marrëdhëniet sentimentale vuajnë nga mungesa e përkushtimit emocional, dhe prioriteti i tepërt që i jepet punës po shkakton distancim. Është e nevojshme të ndahen barrat dhe të komunikohen ndjenjat për të shmangur një përkeqësim më të madh. Mos harro: edhe Bricjapi ka nevojë për mbështetje. /noa.al

Horoskopi i plotë i Paolo Fox – E shtunë, 3 maj 2025: Zbulo çfarë kanë parashikuar yjet për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin tënd sot, në një ditë që sjell zhvillime për shumë shenja