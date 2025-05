Benitez parashikon: Yamal në gjurmët e Messit dhe Ronaldos. Inter-Barça? Spektakli është i garantuar

Në prag të ndeshjes së kthimit gjysmëfinale të Champions League midis Interit dhe Barcelonës, legjenda e pankinave të ndryshme, Rafa Benitez, ka dhënë një intervistë për “Gazzetta dello Sport”, ku ka komentuar si përballjen elektrizuese të “San Siros”, ashtu edhe rolin që mund të luajë Lamine Yamal, talenti i jashtëzakonshëm i katalanasve.

Inter-Barça, një tjetër mbrëmje magjike

Pas barazimit spektakolar 3-3 në ndeshjen e parë, të dyja skuadrat janë gati për të dhënë gjithçka edhe në “San Siro”. Benitez, i cili i njeh mirë ambientet e të dyja kampionateve, është i bindur se spektakli nuk do të mungojë: “Të dyja ndeshjet e para ishin përballje me nivel shumë të lartë, jam i bindur se edhe në kthim nuk do të na mungojë asgjë”.

Yamal si Messi dhe Ronaldo, fjalët e mëdha të Benitez

Por vëmendja më e madhe shkon natyrisht te Lamine Yamal, 16-vjeçari që ka mahnitur botën e futbollit me pjekurinë dhe talentin e tij. Benitez nuk e fsheh entuziazmin: “Jemi përballë një futbollisti që është i destinuar të hyjë në histori.

Gjithçka që shohim nga Yamal çdo javë dhe gjithçka që mësojmë për personalitetin e tij na bën të besojmë se ai mund të bëhet një lojtar i jashtëzakonshëm në vitet në vijim, të arrijë nivelin e lojtarëve si Messi apo Cristiano Ronaldo”.

Trajneri spanjoll thekson se, për të qenë në të njëjtin rang me dy ikonat e futbollit modern, talenti nuk mjafton: “Ata nuk kishin vetëm talent të jashtëzakonshëm, por arritën ta konfirmonin e ta demonstronin dominimin për shumë vite. Edhe Yamal është në rrugën e tyre”.

Një skenë për të shkruar histori

Benitez përfundon duke paralajmëruar një tjetër mbrëmje historike në “San Siro”. Një sfidë, ajo e kthimit, që mund të përcaktojë jo vetëm finalistin e këtij edicioni, por edhe emrat që do të shkëlqejnë në dekadën e ardhshme. Ndër ta, Lamine Yamal është një nga më të ndriturit.