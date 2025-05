Berisha mbyll fushatën në Kurbin: 300-400 mijë shqiptarë po vërshojnë nga Evropa që ta përcjellim Edi Ramën në banesën e turpit të historisë

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka prezantuar në Kurbin, kandidatët për deputetë të kësaj zone. Ai u shpreh se, ‘Edi Rama, po numëron orët dhe ditët e fundit të regjimit të tij, nuk ka të ardhme dhe u garantoj ju se edhe prapa diellit po të shkojë, do ta gjejmë dhe do ta mundim’. ‘Njishi është numri i fitores, numri i dritës dhe i diellit’, tha Berisha në fjalën e tij.

Gjatë fjalës së mbajtur në takimin në Kurbin, Berisha tha se, brenda 1 viti do të mbyllen plagët e tërmetit tragjik të 2019. Ai gjithashtu ka paralajmëruar edhe kryebashkiaken e Laçit, Majlinda Cara se do të shkojë tek Erion Veliaj, pra në burg.

‘Ajo që do shkarkohet menjëherë është Majlinda. Bëhu gati. Dhe i them këtu para jush se do të duhet të punojë ose të ketë vite burgu të paktën 30 vjet për rrogat që paguan për ata që janë në Spanjë, që janë në Dubai, dhe që i merr paratë dhe i ndaj me të tjerët, të gjitha taksat tuaja. Ndaj edhe Majlinda bashkë me Sakon e Durrësit dhe të tjerë, do shkoni tek Erion Veliaj, atje e keni vendin. Miqtë e mi, qytetarë të fitores, kjo energji, kjo entuziazëm rrezaton fuqishëm në mbarë Shqipërinë. Fitorja është në duart tona, ndaj këto 9 ditë që kanë mbetur, ta bëjmë natën ditë’, tha Berisha.

Lideri i opozitës, duke folur për kongresin e Partive Popullore Europiane në Valencia, u shpreh se aty Edi Ramës iu gris pasaporta. Berisha theksoi se, me Edi Ramën nuk ka integrim në BE.

‘Edi Rama është i famshëm, ka në supe thesin me 225 mijë euro me të cilin korruptoi McGonigalin. Absolutisht atje do të shkojë në burg si ai. E patë ju, e patë në Valencia pasaportën e tij si ia grisën, ia hodhën në kosh. Me Edi Ramën nuk ka integrim, me Edi Ramën shkohet drejt të shkuarës’, deklaroi kryetari i PD, Sali Berisha.

Kryetari i Partisë Demokratike, ka bërë të ditur se janë 300-400 mijë emigrantë që do vijnë në Shqipëri gjatë këtyre ditëve që të votojnë dhe të përcjellin Edi Ramën në banesën e turpit të historisë.

‘E keni konstatuar ju që ka një vërshim të emigrantëve nga të gjithë vendet. Përveçse janë regjistruar çerek milion prej tyre, tani edhe 300-400 mijë të tjerë po vërshojnë të vijnë të votojnë, ta përcjellim Edi Ramën në banesën e turpit të historisë. Ta përcjellim atje ku e ka vendin’, tha lideri i demokratëve Sali Berisha gjatë fjalës së mbajtur në Kurbin. /noa.al