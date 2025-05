Edi Rama në Burrel: Në 11 maj, Shqipëria duhet të bëjë zgjedhjen e saj historike për të ardhmen e BE-së

Burrel, 2 maj 2025 – Kryetari i Partisë Socialiste, Edi Rama, tha sot në Burrel se në 11 maj Shqipëria do të përballet me një zgjedhje historike që do të përcaktojë të ardhmen e vendit dhe lidhjen e tij me Bashkimin Europian.

Gjatë fjalimit të tij në Burrel, Rama ka bërë thirrje për një mbështetje të fuqishme në këtë proces, duke theksuar se ky është një moment i rëndësishëm për të gjithë shqiptarët dhe për të ardhmen e brezave të rinj.

Përfundimi i projektit të rrugës së Arbrit dhe investimet në Dibër

Rama ka përmendur se, pas përfundimit të rrugës së Arbrit, Dibra do të shndërrohet në një destinacion turistik të rëndësishëm për Shqipërinë. Ai ka thënë se kjo rrugë do të hapë mundësi të reja për investime dhe do të sjellë një rritje të madhe ekonomike për rajonin. Gjithashtu, ai ka premtuar përfundimin e rrugës së Lurës dhe zhvillimin e infrastrukturës në rajonin e Dibrës.

Rama ka shtuar se e ardhmja e Dibrës do të jetë ndryshe dhe ka vënë në dukje se, pas integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian, vlera e pronave dhe investimeve në këtë zonë do të rritet ndjeshëm. "Në 5 vitet e ardhshme, Dibra do të jetë njësoj si Zvicra e Shqipërisë," tha Rama.

Përmirësimi i kushteve ekonomike dhe sociale

Kryeministri i Shqipërisë ka bërë një pasqyrë të zhvillimeve ekonomike dhe sociale që kanë ndodhur gjatë mandatit të tij. Ai ka përmendur rritjen e prodhimit të përgjithshëm kombëtar, uljen e papunësisë dhe rritjen e pagave për sektorë të ndryshëm, përfshirë mjekët, mësuesit dhe ushtarët. "Sot kemi ushtrinë më të mirë paguar të rajonit," tha Rama.

Gjithashtu, ai ka theksuar investimet në infrastrukturë, energji, bujqësi dhe turizëm, duke shtuar se qeveria ka mbështetur shumë biznese të vogla, duke ofruar mundësi për rritje dhe zhvillim. "Për biznesin e vogël, do të heqim taksën e tatimit të fitimit deri në 2029," ka thënë Rama.

Thirrja për mobilizim të grave dhe vajzave

Në fund të fjalimit, Rama ka bërë thirrje për një mobilizim të fuqishëm të grave dhe vajzave për zgjedhjet e 11 majit. Ai ka theksuar se për të pasur një Shqipëri të barabartë dhe të zhvilluar, është e nevojshme që të gjithë të kontribuojnë për të arritur qëllimin për integrimin në Bashkimin Europian. "Gratë e dinë çfarë duhet të bëjnë, ato janë forca e vërtetë që do të bëjnë ndryshimin," tha Rama.

Premtime të Edi Ramës për Dibrën dhe Shqipërinë:

1. Përfundimi i rrugës së Lurës dhe rrugës Skuraj-Burrel.

2. Transformimi i Dibrës në një destinacion turistik të rëndësishëm.

3. Rritja e investimeve në bujqësi, energji dhe turizëm.

4. Ulja e papunësisë nën 6% deri në 2030.

5. Rritja e pagave për sektorët e shëndetësisë, arsimit dhe ushtrisë.

6. Investime në infrastrukturë dhe përmirësimin e kushteve sociale për qytetarët.

7. Zhvillimi i politikave për mbështetje të biznesit të vogël dhe agroturizmit.

Batuta të Edi Ramës gjatë fjalimit:

"Unë nuk e di pse mërziten burrat në Dibër, për ç’arsye do mërziten, është shumë e thjeshtë. Kush mërzitet, vjen me ne dhe tregon që nuk është ashtu, s’kanë pse mërziten."

"Në 11 maj, Shqipëria do të bëjë një hap të madh drejt Bashkimit Europian."

"Rruga e Arbrit nuk është rruga e socialistëve, është rruga e gjithë shqiptarëve, socialistëve dhe demokratëve."

"Për 5 vjet, Dibra do të jetë Zvicra e Shqipërisë."

"Gratë janë forca e vërtetë që do të bëjnë ndryshimin."

"Shqipëria e ardhshme është një Shqipëri e re, e barabartë me të gjitha vendet e Bashkimit Europian."