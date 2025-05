Mbappé, tifoz i Dembélé. ‘Mushkonja’ dhe zemra për PSG, pavarësisht armiqësisë me Al-Khelaïfi

Edhe pse u eliminua me Real Madridin e tij, Kylian Mbappé nuk humbi rastin për t’i ndjekur si spektator gjysmëfinalet e Champions League. Mbrëmjen e së martës, ish-ylli i PSG-së ishte i pranishëm përmes televizorit në fitoren e parizienëve ndaj Arsenalit (1-0), duke festuar golin e mikut dhe shokut të tij të kombëtares, Ousmane Dembélé, me një mesazh në Instagram: një “emoji” mushkonje, nofka e ish-sulmuesit të Barcelonës, dhe një zemër.

Pavarësisht largimit të tensionuar verën e kaluar me parametër zero drejt Real Madridit dhe kërkesës ndaj klubit për 55 milionë euro paga dhe bonuse të prapambetura, Mbappé ka dashur të tregojë respekt për PSG-në. “Ishte një nder të luaja aty për shtatë vite, – kishte deklaruar për “beIN Sports”. – Po të mos shkoja te Reali, do të qëndroja aty gjithë jetën”.

26-vjeçari po përjeton një sezon të luhatshëm në Spanjë: 33 gola në 50 ndeshje, por zhgënjime të mëdha në Champions, Kupën e Mbretit dhe Superkupë. Edhe në La Liga, Reali ndjek Barcelonën me 4 pikë diferencë, kur kanë mbetur edhe 5 ndeshje për t’u luajtur. Mbappé nuk po luan keq, por ashtu siç pritej, jo. Ndërkohë, në garën për “Topin e Artë”, tani është pikërisht miku i tij Dembélé, që duket se ka kaluar përpara si kandidat favorit.